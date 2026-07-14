Empresário foragido por ajudar organização criminosa é preso na Bahia

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Um empresário, de 50 anos, que estava foragido por utilizar uma empresa no próprio nome para ajudar organização criminosa foi preso nesta segunda-feira, 13, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Ele é investigado na Operação Orion Scorpii, deflagrada em dezembro de 2025, que prendeu oito pessoas na ocasião.

O suspeito é apontado como integrante do braço empresarial da quadrilha especializada no comércio ilegal de armas de fogo e munições no município. Ele é suspeito de utilizar empresas ligadas ao seu nome para dar suporte às atividades ilícitas da organização.

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Foragido dezembro de 2025, o investigado já havia sido denunciado à Justiça. Ele foi localizado em um imóvel, onde a Polícia Civil cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão.

A ação foi realizada por equipes da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Vitória da Conquista), e do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sudoeste), com apoio da 22ª Coorpin/Guanambi. As unidades também participaram da Operação Orion Scorpii em conjunto com o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO).

Outros presos na Operação Orion Scorpii

Em dezembro, oito pessoas foram presas durante a Operação Orion Scorpii. As equipes cumpriram mandados, simultaneamente, na Bahia, Minas Gerais e Goiás, nos seguintes municípios:

Vitória da Conquista (BA);

Guanambi (BA);

Palmas de Monte Alto (BA);

Brumado (BA);

Itapetinga (BA);

Jequié (BA);

Teixeira de Freitas (BA);

Montes Claros (MG);

Itaipé (MG);

Goiânia (GO).

A operação foi resultado de um ano de investigações, que apontaram a atuação de um grupo estruturado responsável pela aquisição, distribuição e venda ilegal de armamentos em diferentes regiões do estado.

De acordo com a PC, na ocasião, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. O trabalho investigativo envolveu cruzamento de dados, uso de ferramentas de inteligência e monitoramento tecnológico que permitiram traçar o funcionamento da rede criminosa e identificar os alvos.

O objetivo principal é interromper o fluxo ilegal de armas e munições, enfraquecer o poder de fogo de grupos criminosos e contribuir para a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) no estado.

Durante as diligências, foram apreendidas armas de diversos calibres, incluindo fuzil, pistola, revólver, rifles, além de carros, dinheiro e grande quantidade de munições, todo o material vinculado ao comércio ilegal desarticulado pela investigação.