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EXECUTADO

Jogador de futebol é morto a tiros após ter casa invadida na Bahia

Rapaz foi surpreendido por homens armados dentro de casa

Andrêzza Moura
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Douglas estava sentando no sofá quando foi morto
Douglas estava sentando no sofá quando foi morto - Foto: Reprodução

O jogador de futebol amador Douglas Souza foi morto a tiros, na noite deste domingo, 12, na cidade de Andorinha, no centro norte da Bahia, após ter a casa invadida por homens armados.

Segundo informações, era por volta das 20h30, quando os criminosos chegaram ao imóvel e surpreenderam Douglas, que estava sentado no sofá e não teve chance de defesa. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico.

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Até a noite desta segunda-feira, 13, não havia informações sobre identificação e prisão dos suspeitos.

A Polícia Civil apura o caso e busca estabelecer a dinâmica do crime e motivação. As informações são do Andorinha News.

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Tags

Andorinha (BA) HOMICÍDIO jogador de futebol amador

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