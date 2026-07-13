EXECUTADO
Jogador de futebol é morto a tiros após ter casa invadida na Bahia
Rapaz foi surpreendido por homens armados dentro de casa
O jogador de futebol amador Douglas Souza foi morto a tiros, na noite deste domingo, 12, na cidade de Andorinha, no centro norte da Bahia, após ter a casa invadida por homens armados.
Segundo informações, era por volta das 20h30, quando os criminosos chegaram ao imóvel e surpreenderam Douglas, que estava sentado no sofá e não teve chance de defesa. Ele morreu no local antes de receber atendimento médico.
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Até a noite desta segunda-feira, 13, não havia informações sobre identificação e prisão dos suspeitos.
A Polícia Civil apura o caso e busca estabelecer a dinâmica do crime e motivação. As informações são do Andorinha News.