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HOME > POLÍCIA

ATENTADO A TIROS

Homem baleado em praia de Porto Seguro morre em hospital

Vítima estava em barraca de praia quando foi atingida quatro vezes

Andrêzza Moura
Por
Márcio foi surpreendido pelos suspeitos e não teve chance de defesa
Márcio foi surpreendido pelos suspeitos e não teve chance de defesa - Foto: Reprodução Redes Sociais

Morreu nesta segunda-feira, 13, o homem que sofreu um atentado a tiros, na orla Norte de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na tarde deste domingo, 12.

Marcio Silva dos Santos, de 34 anos, mais conhecido pelo apelido de Garrafinha, foi atingido quatro vezes e não resistiu aos ferimentos.

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Segundo informações, na hora do crime, ele estava em uma das barracas da orla na companhia de uma mulher e de uma criança, que não ficaram feridas.

Testemunhas relataram que Márcio estava sentado em uma cadeira, quando homens armados se aproximaram e atiraram várias vezes. Ele não teve chance de defesa. Os suspeitos fugiram em seguida.

Logo após a ação criminosa, Garrafinha recebeu atendimento médico e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde faleceu.

De acordo com as investigações iniciais, o crime teria sido motivado por vingança, um possível acerto de contas.

Ainda de acordo com informações, Márcio tinha retornado a Porto Seguro recentemente, após anos fora da cidade, onde tinha alguns conflitos anteriores.

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A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar e prender os autores do homicídio e esclarecer a motivação do crime. Até a noite desta segunda-feira, ninguém havia sido localizado.

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Tags

HOMICÍDIO Polícia Civil porto seguro

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