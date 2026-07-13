Homem quebra carceragem, foge de delegacia e acaba preso em cidade baiana

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Um homem de 30 anos, que havia fugido da carceragem da Delegacia Territorial de Ituaçu, foi recapturado pela Polícia Civil da Bahia nesta segunda-feira, 13, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado.

A fuga ocorreu no domingo, 12, quando o detento conseguiu escapar após danificar partes da estrutura da unidade policial e romper cadeados da cela. Logo após o ocorrido, equipes iniciaram buscas intensivas para localizar o foragido.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado após trabalho integrado entre unidades, com troca de informações e uso de técnicas de investigação. A ação resultou na identificação do paradeiro do homem e na prisão.

O coordenador da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Brumado), delegado Arilano Kléber, destacou a rapidez da resposta policial. “Desde a constatação da fuga, as equipes atuaram de forma contínua, com apoio da inteligência e compartilhamento de dados, o que permitiu localizar e prender o foragido em pouco tempo”, afirmou.

À disposição da Justiça

Após a recaptura, o homem foi encaminhado novamente à disposição da Justiça para cumprimento das medidas judiciais.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da fuga e apurar possíveis danos ao patrimônio público.

A ação contou com equipes da Delegacia Territorial de Vitória da Conquista, com apoio do GATTI/Sudoeste, do Serviço de Investigação da 10ª Coorpin e do GATTI/Minério.