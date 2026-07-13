Idosa morre após sofrer descarga elétrica ao lavar roupas na Bahia

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Uma idosa, de 77 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 13, no distrito de Espanta Gado, na zora rural de Queimadas, no norte da Bahia, após sofrer uma descarga elétrica ao lavar roupas em um tanquinho ligado a eletricidade.

Segundo informações, a aposentada Maria Idalina dos Santos Pereira, foi encontrada caída no chão da área externa da casa, próximo ao eletrodoméstico, no início da tarde.

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Agentes da Guarda Civil foram acionados, por volta das 14h, mas, ao chegarem ao local, já encontraram a idosa sem sinais vitais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde foram à residência e confirmaram a morte. As causas da morte serão apuradas pela Polícia Civil.

O corpo de dona Maria Idalina, que era natural de Itiúba, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Senhor do Bonfim para passar por perícia. Ainda não há informações sobre sepultamento. As informações são do Calila Notícia.