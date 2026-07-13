Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA

FATALIDADE

Idosa morre após sofrer descarga elétrica ao lavar roupas na Bahia

Senhora, de 77 anos, foi encontrada morta caída próximo ao eletrodoméstico

Andrêzza Moura
Por
Idosa era natural da cidade de Itiúba
Idosa era natural da cidade de Itiúba - Foto: Reprodução

Uma idosa, de 77 anos, morreu na tarde desta segunda-feira, 13, no distrito de Espanta Gado, na zora rural de Queimadas, no norte da Bahia, após sofrer uma descarga elétrica ao lavar roupas em um tanquinho ligado a eletricidade.

Segundo informações, a aposentada Maria Idalina dos Santos Pereira, foi encontrada caída no chão da área externa da casa, próximo ao eletrodoméstico, no início da tarde.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Agentes da Guarda Civil foram acionados, por volta das 14h, mas, ao chegarem ao local, já encontraram a idosa sem sinais vitais. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde foram à residência e confirmaram a morte. As causas da morte serão apuradas pela Polícia Civil.

O corpo de dona Maria Idalina, que era natural de Itiúba, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Senhor do Bonfim para passar por perícia. Ainda não há informações sobre sepultamento. As informações são do Calila Notícia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

choque elétrico Idosa morta queimadas

Relacionadas

Mais lidas