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Idosa de 77 anos morre após sofrer choque elétrico dentro de casa na Bahia

Mulher foi identificada como Júlia da Silva Anunciação

Victoria Isabel
Por
Circunstâncias do ocorrido seguem sendo investigadas pela Polícia Civil
Circunstâncias do ocorrido seguem sendo investigadas pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma idosa de 77 anos foi encontrada morta após sofrer um choque elétrico na tarde de sexta-feira, 5, na zona rural de Conceição do Coité, na Bahia. A vítima foi identificada como Júlia da Silva Anunciação.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes do 16º BPM foram acionadas para prestar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após a informação de que uma pessoa havia sido encontrada sem vida no interior de uma residência no povoado de Cajazeiras II.

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Choque elétrico

Segundo a Polícia Civil, informações preliminares indicam que Júlia foi vítima de eletroplessão, termo utilizado para acidentes provocados por choque elétrico. De acordo com familiares, a idosa passava pano na cozinha no momento do incidente.

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A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Serrinha, que apura as circunstâncias do caso. Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas.

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Bahia choque elétrico idosa

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