Senai abre mais de 150 vagas em cursos técnicos na Bahia

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O Senai Bahia está ofertando 160 vagas, sendo 35 bolsas de estudo, para cursos técnicos em Ilhéus, cidade que fica no sul da Bahia. As vagas divulgadas fazem parte das mais de 4 mil oportunidades oferecidas em todo o estado.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de julho, através do site. Além de Ilhéus, há vagas para as seguintes cidades:

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Alagoinhas

Camaçari

Feira de Santana

Ilhéus

Juazeiro

Lauro de Freitas

Salvador

Bolsas

As bolsas são para candidatos que tenham obtido média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em qualquer edição entre 2021 e 2025.

Estão sendo oferecidos cursos presenciais e semipresenciais.

Veja opções:

Cursos presenciais de Automação Industrial e Eletromecânica

Número total de vagas: 70

Bolsas oferecidas: 20

Desenvolvimento de Sistemas, Eletrotécnica e Logística

Número total de vagas: 90

Bolsas oferecidas: 15

Com duração entre 18 e 24 meses, o início das aulas está previsto para agosto.