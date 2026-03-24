Especialista do SENAI CIMATEC diz que Brasil tem "potencial absurdo" de energia

Jorge Câmara explica por que conflitos internacionais pesam no bolso do brasileiro - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A vulnerabilidade do Brasil a fatores externos segue como uma das principais preocupações das empresas quando o assunto é segurança energética. A avaliação é de Jorge Câmara, do SENAI CIMATEC, um dos convidados do iBEM (The International Meeting on Brazil’s Energy Market), que começou nesta terça-feira, 24. Ele destaca como conflitos internacionais e oscilações no mercado global impactam diretamente os custos e a operação no país.

“Hoje a gente tem uma condição que eu diria que, das nossas ofertas de energia, que estão muito sensíveis a determinadas condições, inclusive externas. O que está acontecendo hoje com relação ao conflito que a gente tem no exterior, isso termina impactando no nosso dia-a-dia, no valor da energia consumida, no valor, às vezes, do óleo diesel, que impacta em logística, uma série de coisas”, afirmou.

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Segundo ele, essa dependência cria um efeito em cadeia difícil de ser interrompido. “Eu diria que a questão muito mais das empresas, no que se diz respeito à segurança energética, seria essa vulnerabilidade que, hoje em dia, a gente ainda tem, daqui no Brasil, a essas condições externas”, disse. “Isso termina impactando para a empresa e para a gente consumidor, porque isso é uma bola de neve. Não tem como a gente, hoje em dia, quebrar essa reação em cadeia".

Embora reconheça que fatores internos, como períodos de escassez hídrica, também possam afetar o sistema, Câmara ressalta que esses cenários são mais controláveis. “É óbvio que, por exemplo, a gente passa por alguma situação de escassez hídrica, mas isso é uma questão mais interna que a gente pode tentar ajustar com a matriz energética diversificada”, explicou.

Potencial energético e caminhos possíveis

Para reduzir essa vulnerabilidade, o especialista defende o aproveitamento integral do potencial energético brasileiro, que considera “absurdo”. Ele cita fontes já conhecidas, como petróleo, energia eólica, solar e biocombustíveis, além de novas possibilidades.

Entre as alternativas, Câmara menciona até mesmo o hidrogênio geológico, ainda em fase de pesquisa. “O hidrogênio que pode ser obtido de forma natural, similar ao petróleo. E aqui tem algumas pesquisas que já apontam que o Brasil tem o potencial, também, para produzir esse tipo de elemento, de energia”, destacou.

Para ele, investir de forma ampla nessas fontes é essencial para garantir segurança e desenvolvimento. “Se nós pudéssemos estar, efetivamente, investindo em todos esses tipos de geração e de elementos, seria extremamente importante”, pontuou.

Energia e desenvolvimento humano

O aumento do consumo energético também está diretamente ligado à melhoria das condições de vida, segundo o especialista. Ele cita dados do balanço energético nacional para defender a ampliação do consumo per capita no país.

“A gente precisa chegar num consumo de energia per capita próximo de seus 2 toneladas equivalentes de petróleo per capita ao ano. A gente, hoje, está com 1.48”, afirmou. “O consumo de energia está associado a melhoria de expectativa de vida, a menor taxa de alfabetismo. Há uma série de indicadores que falam, efetivamente, de desenvolvimento humano".

Nesse cenário, Câmara defende uma política de Estado que incentive o uso diversificado das fontes energéticas, sempre com foco na sustentabilidade. “O Brasil, hoje, tem um potencial absurdo e que a gente precisa se debruçar sobre as possibilidades e sobre as alternativas que o Brasil pode ser para que o governo possa, efetivamente, ter uma política de Estado que incentive o uso dessas energias na sua total potencialidade”, disse.

Transição energética exige equilíbrio

Ao abordar a transição energética, o especialista faz um alerta contra a polarização entre diferentes fontes. Para ele, todas apresentam vantagens e desafios.

“Eu não gosto, muitas vezes, de criminalizar uma energia em função da outra. Todas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos”, afirmou. “Se a gente vai falar de uma hidráulica, a gente tem problema. De uma solar, a gente tem problema. De uma eólica, também".

Por isso, ele defende uma abordagem equilibrada. “Nesse universo da transição energética, a gente precisa ter cuidado para saber lidar com todas elas e com todos os potenciais que elas podem estar nos ofertando. E, claro, tendo o cuidado com o planeta”, destacou.

A preocupação com o futuro também aparece em tom pessoal. “A gente precisa pensar no planeta para gerações futuras. Eu, hoje, tenho um filho de três anos e eu preciso estar sempre tomando as minhas decisões e pensando nele também”, concluiu.