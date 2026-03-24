SETOR ENERGÉTICO
iBEM26: expositores levam soluções tecnológicas e formações acadêmicas
Evento reúne conteúdos e agentes do setor energético para discutir o cenário global
Por Carla Melo
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Começou nesta terça-feira, 24, o iBEM - The International Meeting on Brazil’s Energy Market. A segunda edição do evento, realizada no Centro de Convenções, reúne conteúdos e agentes do setor energético para discutir o cenário global e oportunidades no mercado.
Uma das atrações deste primeiro dia foi a premiação do congresso científico iBEM26 Academic Congress Award Winner, que valorizou artigos de estudantes universitários. Além disso, o iBEM sediou palestras sobre o panorama do setor de energia no Brasil, e os principais potenciais e entraves no mercado.
Na programação de exposições, que iniciou às 14h, se destacam palestras envolvendo o futuro da integração entre energia, ESG na geração de energia, programas de inovação no setor e muito mais. Até a quinta-feira, dia 26 de março, o evento espera receber 4 mil pessoas.
Confira a programação completa do evento neste link;
A feira reúne no primeiro dia principais agentes do setor energético brasileiro e mundial com abordagens sobre energia renovável e sustentabilidade. Entre os painéis, estão grandes empresas do setor de energia, tanto em geração, transmissão e soluções tecnológicas.
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Além disso, o evento oferta nesta edição cursos formativos, voltados para estudantes, profissionais e interessados no setor e rodada de negócios, reunindo, em agendamentos prévios, empresas compradoras e fornecedoras de produtos e serviços.
O iBEM é organizado pelas seguintes áreas:
- Área de Exposição
- Plenária One Energy
- Arena ESG Arena
- Arena Inovação
- Arena Comercial
- Arena Investimentos
- Arena do Conhecimento
- Seção Técnica
- Sala de Aula Oeste
- Arena de Negócios
Em cada uma das estandes, foram apresentadas desde soluções tecnológicas, acadêmicas e perspectivas que envolvem o setor no Brasil
Na primeira edição, o evento contou com a participação de representantes de 25 países, e a expectativa dos organizadores é de que esse número seja superado devido ao sucesso do iBEM25.
O iBEM26 é organizado por três empresas baianas do setor de energia: Austral, BrainMarket e Eolus.
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