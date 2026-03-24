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SETOR ENERGÉTICO

iBEM26: expositores levam soluções tecnológicas e formações acadêmicas

Evento reúne conteúdos e agentes do setor energético para discutir o cenário global

Carla Melo

Por Carla Melo

24/03/2026 - 17:07 h | Atualizada em 24/03/2026 - 17:52

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Evento espera receber 4 mil pessoas
Evento espera receber 4 mil pessoas -

Começou nesta terça-feira, 24, o iBEM - The International Meeting on Brazil’s Energy Market. A segunda edição do evento, realizada no Centro de Convenções, reúne conteúdos e agentes do setor energético para discutir o cenário global e oportunidades no mercado.

Uma das atrações deste primeiro dia foi a premiação do congresso científico iBEM26 Academic Congress Award Winner, que valorizou artigos de estudantes universitários. Além disso, o iBEM sediou palestras sobre o panorama do setor de energia no Brasil, e os principais potenciais e entraves no mercado.

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Na programação de exposições, que iniciou às 14h, se destacam palestras envolvendo o futuro da integração entre energia, ESG na geração de energia, programas de inovação no setor e muito mais. Até a quinta-feira, dia 26 de março, o evento espera receber 4 mil pessoas.

Confira a programação completa do evento neste link;

A feira reúne no primeiro dia principais agentes do setor energético brasileiro e mundial com abordagens sobre energia renovável e sustentabilidade. Entre os painéis, estão grandes empresas do setor de energia, tanto em geração, transmissão e soluções tecnológicas.

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Além disso, o evento oferta nesta edição cursos formativos, voltados para estudantes, profissionais e interessados no setor e rodada de negócios, reunindo, em agendamentos prévios, empresas compradoras e fornecedoras de produtos e serviços.

Arena de Negócios do iBEM
Arena de Negócios do iBEM | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O iBEM é organizado pelas seguintes áreas:

  • Área de Exposição
  • Plenária One Energy
  • Arena ESG Arena
  • Arena Inovação
  • Arena Comercial
  • Arena Investimentos
  • Arena do Conhecimento
  • Seção Técnica
  • Sala de Aula Oeste
  • Arena de Negócios

Em cada uma das estandes, foram apresentadas desde soluções tecnológicas, acadêmicas e perspectivas que envolvem o setor no Brasil

Na primeira edição, o evento contou com a participação de representantes de 25 países, e a expectativa dos organizadores é de que esse número seja superado devido ao sucesso do iBEM25.

O iBEM26 é organizado por três empresas baianas do setor de energia: Austral, BrainMarket e Eolus.

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Tags:

economia ibem setor energético

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