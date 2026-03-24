iBEM26: expositores levam soluções tecnológicas e formações acadêmicas

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Evento espera receber 4 mil pessoas - Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

Começou nesta terça-feira, 24, o iBEM - The International Meeting on Brazil’s Energy Market. A segunda edição do evento, realizada no Centro de Convenções, reúne conteúdos e agentes do setor energético para discutir o cenário global e oportunidades no mercado.

Uma das atrações deste primeiro dia foi a premiação do congresso científico iBEM26 Academic Congress Award Winner, que valorizou artigos de estudantes universitários. Além disso, o iBEM sediou palestras sobre o panorama do setor de energia no Brasil, e os principais potenciais e entraves no mercado.

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Na programação de exposições, que iniciou às 14h, se destacam palestras envolvendo o futuro da integração entre energia, ESG na geração de energia, programas de inovação no setor e muito mais. Até a quinta-feira, dia 26 de março, o evento espera receber 4 mil pessoas.

Confira a programação completa do evento neste link;

A feira reúne no primeiro dia principais agentes do setor energético brasileiro e mundial com abordagens sobre energia renovável e sustentabilidade. Entre os painéis, estão grandes empresas do setor de energia, tanto em geração, transmissão e soluções tecnológicas.

Além disso, o evento oferta nesta edição cursos formativos, voltados para estudantes, profissionais e interessados no setor e rodada de negócios, reunindo, em agendamentos prévios, empresas compradoras e fornecedoras de produtos e serviços.

Arena de Negócios do iBEM | Foto: .José Simões / Ag. A TARDE

O iBEM é organizado pelas seguintes áreas:

Área de Exposição

Plenária One Energy

Arena ESG Arena

Arena Inovação

Arena Comercial

Arena Investimentos

Arena do Conhecimento

Seção Técnica

Sala de Aula Oeste

Arena de Negócios

Em cada uma das estandes, foram apresentadas desde soluções tecnológicas, acadêmicas e perspectivas que envolvem o setor no Brasil

Na primeira edição, o evento contou com a participação de representantes de 25 países, e a expectativa dos organizadores é de que esse número seja superado devido ao sucesso do iBEM25.

O iBEM26 é organizado por três empresas baianas do setor de energia: Austral, BrainMarket e Eolus.