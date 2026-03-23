iBEM 2026 debate futuro da energia com soluções tecnológicas

Segunda edição do iBEM começa nesta terça, 24 - Foto: Divulgação | Banco de imagens

Começa nesta terça-feira, 24, a segunda edição do iBEM - The International Meeting on Brazil’s Energy Market, no Centro de Convenções de Salvador. O evento, que acontecerá até o dia 26 de março, vai trazer para a mesa de debates a integração de fontes renováveis junto aos sistemas convencionais de energia.

A feira, pioneira no setor no Brasil, reúne todos os atores de peso para a discussão sobre energia renovável e sustentabilidade, colocando o país em posição de destaque em diversidade, tecnologia, integração e eficiência energética.

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Programação

A programação inclui quatro arenas temáticas voltadas para ESG, Inovação, Investimentos e Negócios, além de um congresso acadêmico, sessão técnica e um espaço voltado para desenvolvimento profissional, denominado “Talentos do Futuro”.

O encontro também terá conferências com especialistas nacionais e internacionais, discutindo temas como transição energética, integração de sistemas, digitalização e segurança.

Uma das novidades na edição deste ano é a oferta de cursos formativos, voltados para estudantes, profissionais e interessados no setor. Basta acessar o site e verificar as opções.

Totalmente gratuito, o evento inclui ainda uma rodada de negócios, reunindo, em agendamentos prévios, empresas compradoras e fornecedoras de produtos e serviços. Outra atração é a oportunidade de visitas técnicas, quando os participantes terão a chance de conhecer a realidade das diversas empresas de energia de Salvador e Região Metropolitana.

Na primeira edição, o evento contou com a participação de representantes de 25 países, e a expectativa dos organizadores é de que esse número seja superado devido ao sucesso do iBEM25. O público estimado é de 4 mil pessoas nos três dias de programação.

O iBEM26 é organizado por três empresas baianas do setor de energia: Austral, BrainMarket e Eolus. Acesse o site e confira mais informações.