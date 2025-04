iBem: especialistas do setor de energia debatem investimentos na Baía-de-Todos-os-Santos

Encontro sobre energia e investimentos na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Salvador é considerada a capital da Amazônia Azul - nomenclatura dada à região do oceano Atlântico que compreende a plataforma continental brasileira e a qual é constituída por uma superfície rica no solo e subsolo marinhos e águas sobrejacentes ao leito do mar. A Baía de Todos-os-Santos também foi tema de discussão entre especialistas do setor de energia e tecnologia sobre os investimentos com a área, que é fundamental para a economia baiana.

Além de ser o cenário de fomento de turismo, pesca, logística, náutica e petróleo e gás, por exemplo, a Baía de Todos-os-Santos é uma atração também para investimentos no setor de energia hídrica. De acordo com o presidente do Fórum da Economia do Mar, Eduardo Athayde, o evento é pensado exatamente para vislumbrar a importância do recurso para a economia.

“Esse evento está acontecendo no Centro de Convenções de Salvador. Ele fica em frente a Amazônia Azul e as pessoas não sabem disso. A gente precisa começar a chamar o nosso mar, entender que isso é uma Amazônia Azul, declarada uma zona econômica exclusiva. Isso atrai investimentos, atrai visões, atrai propostas, primeiro para garantir a preservação. Não existe recurso no mundo sem a visão de preservação. A partir disso, até a precificação da preservação, se garante o desenvolvimento”, aponta o CEO do WWI Brasil.

Eduardo Athayde presidente do Fórum da Economia do Mar. | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O International Brazil Energy Meeting tem uma estimativa de atrair 6 mil visitantes, reunindo, além de expositores nacionais, representantes de, pelo menos, 20 países, alguns deles com delegações empresariais ou governamentais. No evento há vários espaços para palestras e atividades específicas, como duas plenárias, a arena ESG (espaço dedicado à discussão de temas ambientais, sociais e governança) arenas de inovação, comercial e de investimentos, rodada de negócios, congresso acadêmico, seção técnica, hackathon e visitas técnicas.

Ainda de acordo com especialistas, o evento é um importante passo para discutir o futuro da economia baiana pelo mar.

Estamos falando da economia do mar, um tema extremamente transversal. O homem depende do mar há dezenas de anos Ranieri Rodrigues

"Estamos falando de um tema que é extremamente relevante e não é um tema que é tratado somente hoje. Estamos falando da economia do mar, um tema extremamente transversal. O homem depende do mar há dezenas de anos. Nós dependemos do mar para as questões de pesca, para as questões de mineras, para as questões do turismo. Temos uma necessidade de coexistência", inicia o Ranieri Rodrigues.

"Esse evento reúne uma variedade de pesquisadores, de entidades da sociedade civil para a gente discutir a necessidade de trabalhar esse tema, posicionando o Brasil estrategicamente sobre o que o país quer para sua indústria. A Bahia pode ter um papel crucial nesse desenrolar da história para o Office Renewable porque pode ter na sua infraestrutura portuária a capacidade de atender mercados dos consumidores em outro status. A economia do mar passa, inevitavelmente, pelo aproveitamento do recurso eólico off-shore", continua ele.

Ranieri Rodrigues, instrutor de educação profissional e tecnologia SENAI | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Até o dia 27 de março, o espaço trará discussões e apresentação de negócios do setor de energia. A expectativa dos organizadores é de que somente as rodadas de negócio movimentem cerca de R$ 250 milhões, fora os acordos comerciais em outros espaços da feira.