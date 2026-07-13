Corpo de idosa é entregue à família errada após morte em hospital na Bahia

Uma família viveu momentos de angústia após descobrir que o corpo de uma idosa de 79 anos havia sido liberado de forma equivocada pelo Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Dália Ventim Costa morreu na noite de domingo, 12, mas, quando os filhos retornaram à unidade para buscá-la, descobriram que o corpo havia sido entregue a outras pessoas.

Segundo os familiares, a idosa estava hospitalizada desde o final de maio. Ela sofreu um infarto e deu entrada inicialmente na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Mangabeira, no dia 26. Posteriormente, foi encaminhada para o HGCA, onde permaneceu internada até morrer, por volta das 23h30.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Depois de receberem a notícia do falecimento, os filhos procuraram a unidade para providenciar a liberação do corpo. Eles afirmam que foram orientados a retornar às 5h desta segunda-feira, 13.

No entanto, ao chegarem novamente ao hospital, foram informados de que Dália já havia deixado a unidade. O corpo da idosa teria sido liberado equivocadamente para outra família e transportado para fora de Feira de Santana.

Procedimento

As informações repassadas aos parentes indicam que a situação pode ter ocorrido durante os procedimentos de identificação e entrega dos corpos. A outra paciente envolvida no caso teria familiares de Aracaju, em Sergipe.

Após constatar o problema, o hospital iniciou as providências para localizar e trazer o corpo de Dália de volta ao município. A família foi comunicada sobre as buscas e informada de que a idosa seria devolvida a Feira de Santana.

O corpo chegou novamente ao HGCA pouco depois do meio-dia. Horas mais tarde, Dália foi sepultada no Cemitério São Jorge, em Feira de Santana. A idosa deixou cinco filhos.

Hospital abre investigação

O Hospital Geral Clériston Andrade informou que abriu uma sindicância para esclarecer como ocorreu a troca e verificar eventuais falhas nos procedimentos adotados durante a liberação dos corpos.

Em nota, a unidade lamentou a situação e prestou solidariedade às duas famílias envolvidas. O hospital confirmou ainda que o corpo de Dália foi localizado e levado novamente para Feira de Santana, onde foram realizados o velório e o sepultamento.

A direção afirmou também que acompanha o caso e presta assistência aos familiares. De acordo com a unidade, as medidas adotadas buscam garantir a realização dos sepultamentos “com respeito, dignidade e o menor impacto adicional possível”.

A sindicância deverá identificar as circunstâncias do ocorrido e subsidiar a adoção das medidas administrativas consideradas necessárias.