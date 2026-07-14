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Técnica de enfermagem que tentou sequestrar bebê fingia estar grávida

Mulher foi presa após bebê ser encontrada dentro de uma bolsa

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Técnica de enfermagem que tentou sequestrar bebê fingia estar grávida
Foto: Reprodução

A técnica de enfermagem presa preventivamente por suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida na maior maternidade pública do Piauí, em Teresina, fingia estar grávida e havia preparado um quarto completo para receber um bebê.

De acordo com a Polícia Civil, no local, os investigadores encontraram berço, banheira, fraldas e roupas infantis. Conforme a investigação, familiares acreditavam na suposta gestação, embora a mulher nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gravidez. As informação foram divulgadas pelo Fantástico.

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O caso ocorreu quando a suspeita, que estava de folga, retirou a recém-nascida alegando que faria exames de rotina. A bebê foi encontrada escondida dentro de uma bolsa após uma tia desconfiar da situação e impedir que a funcionária deixasse a maternidade.

A defesa informou que a investigada apresenta sintomas esquizofrênicos, faz uso de medicamentos psiquiátricos e teria comprometimento para compreender a gravidade dos fatos. A Polícia Civil, porém, afirma que, até o momento, não há indícios de incapacidade penal.

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Após receber alta de uma clínica psiquiátrica, a mulher foi presa preventivamente. As investigações apontam que ela agiu sozinha e responderá por tentativa de sequestro de menor de idade, crime com pena de dois a oito anos de prisão.

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Polícia Civil Técnica de enfermagem

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