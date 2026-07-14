POLÍCIA
Técnica de enfermagem que tentou sequestrar bebê fingia estar grávida
Mulher foi presa após bebê ser encontrada dentro de uma bolsa
A técnica de enfermagem presa preventivamente por suspeita de tentar sequestrar uma recém-nascida na maior maternidade pública do Piauí, em Teresina, fingia estar grávida e havia preparado um quarto completo para receber um bebê.
De acordo com a Polícia Civil, no local, os investigadores encontraram berço, banheira, fraldas e roupas infantis. Conforme a investigação, familiares acreditavam na suposta gestação, embora a mulher nunca tivesse apresentado exames que comprovassem a gravidez. As informação foram divulgadas pelo Fantástico.
O caso ocorreu quando a suspeita, que estava de folga, retirou a recém-nascida alegando que faria exames de rotina. A bebê foi encontrada escondida dentro de uma bolsa após uma tia desconfiar da situação e impedir que a funcionária deixasse a maternidade.
A defesa informou que a investigada apresenta sintomas esquizofrênicos, faz uso de medicamentos psiquiátricos e teria comprometimento para compreender a gravidade dos fatos. A Polícia Civil, porém, afirma que, até o momento, não há indícios de incapacidade penal.
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Após receber alta de uma clínica psiquiátrica, a mulher foi presa preventivamente. As investigações apontam que ela agiu sozinha e responderá por tentativa de sequestro de menor de idade, crime com pena de dois a oito anos de prisão.