Dois homens são mortos com mais de 40 tiros em Salvador

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Dois homens foram mortos após serem baleados com mais de 40 tiros no bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta segunda-feira, 13. De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), os suspeitos que cometeram o crime ainda não foram identificados.

De acordo com a corporação, as vítimas foram identificadas como Jeferson Durval dos Santos, de 29 anos, e Florisvaldo dos Santos Neto, de 27.

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Jovem havia saído de culto ao ser atingido

Conforme familiares, Jeferson não tinha envolvimento com o crime e estaria voltando de um culto religioso que havia acontecido na casa da avó quando foi atingido.

Ao sair do culto e se aproximar da casa em que morava, Jeferson teria encontrado homens armados e vestidos com balaclavas fazendo pichações com siglas de facções criminosas nos muros.

Assustada, a vítima correu; quando os criminosos notaram sua presença, dispararam várias vezes. A família acredita que Jeferson foi morto por engano

"O meu irmão era trabalhador, solteiro, cristão. "Deram 45 tiros no meu irmão, isso é inaceitável", contou o irmão da vítima ao g1.

Investigações seguem em andamento

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os agentes encontraram Jeferson e a segunda vítima mortos no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências e oitivas são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.