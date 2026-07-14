Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Dois homens são mortos com mais de 40 tiros em Salvador

Uma das vítimas voltava de culto religioso quando foi atingida

Gustavo Zambianco
Por
Policia Civil
Policia Civil - Foto: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens foram mortos após serem baleados com mais de 40 tiros no bairro da Boca do Rio, em Salvador, nesta segunda-feira, 13. De acordo com a Polícia Civil (PC-BA), os suspeitos que cometeram o crime ainda não foram identificados.

De acordo com a corporação, as vítimas foram identificadas como Jeferson Durval dos Santos, de 29 anos, e Florisvaldo dos Santos Neto, de 27.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Jovem havia saído de culto ao ser atingido

Conforme familiares, Jeferson não tinha envolvimento com o crime e estaria voltando de um culto religioso que havia acontecido na casa da avó quando foi atingido.

Ao sair do culto e se aproximar da casa em que morava, Jeferson teria encontrado homens armados e vestidos com balaclavas fazendo pichações com siglas de facções criminosas nos muros.

Assustada, a vítima correu; quando os criminosos notaram sua presença, dispararam várias vezes. A família acredita que Jeferson foi morto por engano

"O meu irmão era trabalhador, solteiro, cristão. "Deram 45 tiros no meu irmão, isso é inaceitável", contou o irmão da vítima ao g1.

Leia Também:

ESTELIONATO

Suspeita de desviar R$ 500 mil em empréstimos consignados é presa na Bahia
Suspeita de desviar R$ 500 mil em empréstimos consignados é presa na Bahia imagem

POLÍCIA

Empresário foragido por ajudar organização criminosa é preso na Bahia
Empresário foragido por ajudar organização criminosa é preso na Bahia imagem

POLÍCIA

Técnica de enfermagem que tentou sequestrar bebê fingia estar grávida
Técnica de enfermagem que tentou sequestrar bebê fingia estar grávida imagem

Investigações seguem em andamento

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem ao local, os agentes encontraram Jeferson e a segunda vítima mortos no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que diligências e oitivas são realizadas para identificar a autoria e a motivação do crime.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Morte Polícia

Relacionadas

Mais lidas