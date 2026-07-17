Integração amplia proteção à infância em Vitória da Conquista

Representantes das áreas de assistência social e educação de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, deram início a uma série de ações integradas voltadas ao fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa reúne planejamento conjunto, qualificação de profissionais e o desenvolvimento de ferramentas para aprimorar o atendimento às famílias e o enfrentamento da violência infantojuvenil.

Durante reunião realizada no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Conquista Criança, foram discutidas medidas como a formação de servidores para aplicação da Lei da Escuta Protegida, a implantação de uma plataforma integrada para monitoramento de casos de violência e o acompanhamento das condicionalidades relacionadas às políticas de assistência social e educação.

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Também está prevista a reforma da quadra esportiva localizada no terreno do Cras Conquista Criança. Após a intervenção, o espaço será utilizado por estudantes da Escola Municipal de Tempo Integral Conquista Criança, usuários do Serviço de Acolhimento Institucional Acolhendo e Cuidando e famílias acompanhadas pelo equipamento social.

“A proteção da infância é uma prioridade e isso exige uma atuação integrada entre as políticas públicas. Quando assistência social e educação planejam juntas, fortalecemos a prevenção, qualificamos o atendimento e ampliamos a capacidade da rede de garantir direitos às crianças, adolescentes e suas famílias”, destacou o secretário de Assistência Social, Habitação Social e Direitos Humanos, Michael Farias.

O secretário de Educação, Edgard Larry, também ressaltou a importância do planejamento conjunto. “Hoje demos um passo importante nessa interlocução entre as secretarias de Educação e de Assistência Social. Tivemos a oportunidade de discutir diversos temas comuns às duas áreas de atuação e temos certeza de que, com esse planejamento integrado, desenvolveremos ações cada vez mais importantes para as comunidades de Vitória da Conquista”, afirmou.

Como parte desse trabalho, representantes do município participaram, de forma resumida, de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal sobre a avaliação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes (PlanEVCA).

Na ocasião, foram apresentados os avanços locais na implementação da Lei da Escuta Protegida, o funcionamento do Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente (Cidca) e o desenvolvimento do software Proteção em Rede, ferramenta que permitirá o acompanhamento integrado de casos de violência e fortalecerá a articulação entre os órgãos da rede de proteção.

A participação ocorreu em razão do reconhecimento das iniciativas desenvolvidas pelo município na garantia dos direitos da infância e da adolescência.