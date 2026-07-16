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Estudantes da rede estadual são premiados em Olimpíada de Matemática

Cerimônia em Salvador homenageou medalhistas e destacou o incentivo à cultura olímpica nas escolas

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Cerimônia em Salvador reuniu medalhistas da capital e RMS
Cerimônia em Salvador reuniu medalhistas da capital e RMS - Foto: Mateus Pereira/SEC Bahia

O desempenho de estudantes da rede estadual de ensino foi reconhecido durante a cerimônia regional de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada em Salvador. O evento homenageou medalhistas da capital e da Região Metropolitana de Salvador, destacando o papel das escolas, dos professores e das famílias no incentivo à cultura olímpica e ao desenvolvimento do raciocínio lógico.

Entre os premiados, a estudante Giselle Santos Cruz, do Colégio Estadual Dois de Julho, conquistou medalha de bronze na etapa nacional e prata na etapa regional. Para ela, o reconhecimento é resultado de uma trajetória construída com dedicação e apoio.

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"Cada medalha aumentou a minha motivação para continuar estudando. O apoio dos meus professores, da minha família e da escola foi essencial para essa caminhada. Quero dizer aos outros estudantes para nunca desistirem dos seus sonhos, porque a Matemática pode nos levar muito longe", afirmou.

Também medalhista, Jancarlos de Faria Nascimento, da Escola Estadual Teodoro Sampaio, em Pirajá, destacou a transformação proporcionada pela competição.

"A OBMEP transformou a minha trajetória. Comecei sem conhecer a competição e, com dedicação, consegui superar desafios. A Matemática, realmente, abriu novos caminhos para mim", disse.

Os professores de Matemática Carlos Rocha, do Colégio Estadual da Bahia Central, e Sara Rocha, do Colégio Estadual Dois de Julho, ressaltaram que o estímulo aos estudantes acontece de forma contínua e vai além da sala de aula.

"É um trabalho de formiguinha, de visitar salas, convidar estudantes e mostrar que eles são capazes. Cada medalhista inspira muitos outros a acreditarem no próprio potencial", destacou Carlos.

"Quando encontramos um aluno disposto a aprender, todo o esforço vale a pena. A Matemática pode ser ensinada de forma criativa, estimulando o raciocínio e a confiança", completou Sara.

Premiação celebrou o destaque de estudantes na Matemática
Premiação celebrou o destaque de estudantes na Matemática - Foto: Mateus Pereira/SEC Bahia

Para a diretora do Colégio Estadual da Bahia Central, Rosenilda Mesquita de Santana, a participação em olimpíadas científicas amplia as perspectivas dos estudantes e fortalece o interesse pela pesquisa.

"Essas experiências despertam talentos e aproximam nossos estudantes da ciência. O apoio da Secretaria da Educação do Estado, aliado ao empenho dos professores, faz toda a diferença para que esses jovens alcancem resultados cada vez melhores", afirmou.

Coordenador regional da OBMEP em Salvador e na Região Metropolitana, o professor Roberto Sant'Anna, do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia (UFBA), destacou que cada conquista representa uma trajetória de esforço e perseverança.

"Esses resultados têm nome, sobrenome e revelam o talento matemático da Bahia. O apoio das famílias é fundamental para que esses estudantes cheguem até aqui. A medalha não é um ponto de chegada, mas um incentivo para continuarem sonhando ainda mais alto", concluiu.

Em 2025, a Bahia contabilizou 813 escolas estaduais premiadas, o equivalente a cerca de 78% das unidades da rede, além de 1.990 estudantes reconhecidos com medalhas e menções honrosas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

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Bahia Educação obmep

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