Olimpíada de Matemática premia estudantes em Feira de Santana

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A cerimônia regional de premiação da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP) reuniu, na terça-feira, 14, estudantes, familiares, professores e gestores para celebrar o desempenho dos participantes da edição de 2025 da competição. O evento homenageou alunos da região de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, reconhecendo medalhistas e estudantes que conquistaram menção honrosa.

Ao todo, 213 estudantes da região foram reconhecidos na premiação nacional, sendo:



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três medalhas de ouro;

oito de prata;

18 de bronze;

184 menções honrosas.

Também foram anunciados os resultados da etapa regional, que distribuiu 81 medalhas: 12 de ouro, 17 de prata e 52 de bronze.

Voltada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, a OBMEP é considerada uma das maiores competições científicas do país e busca estimular o interesse pela matemática, identificar talentos e incentivar a continuidade dos estudos.

Entre os destaques da rede municipal de Feira de Santana, o estudante Lucas Antônio Teixeira de Sá, da Escola Municipal Dr. Clóvis Ramos Lima, conquistou medalha de bronze no Nível 1.

Também receberam certificados de menção honrosa Daniel Figueiredo Alves, da Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura; Maria Luisa Carneiro dos Santos, da Escola Municipal Dr. Clóvis Ramos Lima; e Maurício Dantas de Carvalho, da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa.

Estudantes da região de Feira de Santana foram homenageados durante a premiação regional da OBMEP 2025 - Foto: Rute Pimenta/ Prefeitura de Feira de Santana

A programação contou ainda com apresentações culturais, incluindo uma quadrilha junina, e reuniu representantes de instituições ligadas à educação.

Para o professor de Matemática Simon Rocha, da Escola Municipal Monsenhor Mário Pessoa, acompanhar o reconhecimento de um aluno tem um significado especial. Ex-participante da olimpíada, ele atribui à competição a escolha pela carreira docente.

“Sou professor de Matemática por causa da OBMEP. Participei das primeiras edições, em 2005, e fui incentivado por professores que marcaram a minha trajetória. Hoje procuro oferecer aos meus alunos esse mesmo incentivo, dedicando tempo aos estudos e à preparação para que eles também possam alcançar esse reconhecimento. Ver um estudante da nossa escola sendo homenageado é motivo de muita gratidão e realização”, afirmou.

Além da entrega de medalhas e certificados, a cerimônia destacou a importância do envolvimento de professores e famílias na trajetória dos estudantes, reforçando a valorização da dedicação aos estudos e o incentivo para novos desafios acadêmicos.