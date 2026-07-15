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EDUCAÇÃO

Nova creche amplia acesso à educação infantil em Santo Amaro

Unidade oferece estrutura moderna e climatizada

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Unidade amplia oferta de educação infantil na comunidade do KM 25, zona rural de Santo Amaro
Unidade amplia oferta de educação infantil na comunidade do KM 25, zona rural de Santo Amaro - Foto: Daniel Dórea/Prefeitura de Santo Amaro

A comunidade do KM 25, na zona rural de Santo Amaro, passou a contar com uma nova estrutura voltada à educação infantil com a entrega da Creche Escola Comunitária Alice Paranhos Castro, realizada nesta terça-feira, 14, o novo espaço foi projetado para oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizagem para crianças, professores e demais profissionais da unidade.

A creche dispõe de salas de aula climatizadas e ambientes planejados para atender às necessidades da primeira infância, contribuindo para um processo de ensino mais acolhedor e adequado ao desenvolvimento dos estudantes.

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Durante a cerimônia de inauguração, a secretária municipal de Educação, Marília Rocha, ressaltou a importância de garantir igualdade no acesso à educação entre estudantes da zona rural e da área urbana.

“A gente está conseguindo dar dignidade aos profissionais, a gente está conseguindo garantir a equidade de quem estuda na zona rural e de quem estuda no Centro, em Santo Amaro. Eu não posso pensar só nas escolas do Centro porque todo mundo está vendo, eu preciso pensar num todo porque todos têm o direito à educação, à melhor estrutura, a livros didáticos, a materiais”

Unidade conta com estrutura planejada para proporcionar mais conforto no atendimento às crianças
Unidade conta com estrutura planejada para proporcionar mais conforto no atendimento às crianças - Foto: Daniel Dórea/Prefeitura de Santo Amaro

Além da entrega da unidade escolar, o evento marcou a assinatura de ordens de serviço para novas intervenções na comunidade, incluindo a pavimentação da Estrada da Baixa Grande, no KM 25, e a construção de uma quadra esportiva. As iniciativas buscam ampliar a infraestrutura local e fortalecer os serviços oferecidos à população da região.

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Bahia creche educação infantil santo amaro

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