Nova creche amplia acesso à educação infantil em Santo Amaro

A comunidade do KM 25, na zona rural de Santo Amaro, passou a contar com uma nova estrutura voltada à educação infantil com a entrega da Creche Escola Comunitária Alice Paranhos Castro, realizada nesta terça-feira, 14, o novo espaço foi projetado para oferecer mais conforto, segurança e melhores condições de aprendizagem para crianças, professores e demais profissionais da unidade.

A creche dispõe de salas de aula climatizadas e ambientes planejados para atender às necessidades da primeira infância, contribuindo para um processo de ensino mais acolhedor e adequado ao desenvolvimento dos estudantes.

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Durante a cerimônia de inauguração, a secretária municipal de Educação, Marília Rocha, ressaltou a importância de garantir igualdade no acesso à educação entre estudantes da zona rural e da área urbana.

“A gente está conseguindo dar dignidade aos profissionais, a gente está conseguindo garantir a equidade de quem estuda na zona rural e de quem estuda no Centro, em Santo Amaro. Eu não posso pensar só nas escolas do Centro porque todo mundo está vendo, eu preciso pensar num todo porque todos têm o direito à educação, à melhor estrutura, a livros didáticos, a materiais”

Unidade conta com estrutura planejada para proporcionar mais conforto no atendimento às crianças - Foto: Daniel Dórea/Prefeitura de Santo Amaro

Além da entrega da unidade escolar, o evento marcou a assinatura de ordens de serviço para novas intervenções na comunidade, incluindo a pavimentação da Estrada da Baixa Grande, no KM 25, e a construção de uma quadra esportiva. As iniciativas buscam ampliar a infraestrutura local e fortalecer os serviços oferecidos à população da região.