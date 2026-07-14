Fies: inscrições do 2º semestre começam nesta terça-feira

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As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026 começam nesta terça-feira, 14, e seguem abertas até sexta-feira, 17 de julho. No total, serão ofertadas cerca de 44,9 mil vagas em instituições privadas de ensino superior em todo o país.

As inscrições devem ser realizadas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, e o resultado da seleção será divulgado em 30 de julho. Também haverá datas para a complementação das inscrições, entre 31 de julho e 4 de agosto, e também a divulgação de lista de espera, entre 7 e 24 de setembro.

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Para ser elegível às inscrições, o candidato precisa atender aos requisitos do novo edital:

Ter participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir da edição de 2010;

Ter obtido média igual ou maior que 450 pontos, considerando as cinco provas;

Não ter tirado nota zero na prova de redação;

Ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos, que é equivalente a R$ 4.863, em 2026.

Metade das vagas será destinada ao Fies Social, modalidade voltada para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Cronograma do Fies 2026/2