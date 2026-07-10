Projeto oferece cursos gratuitos de tecnologia em Salvador

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Moradores de Salvador podem participar de cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática e inovação promovidos pelo Instituto de Inovação e Economia Circular (IEC), responsável pelo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC Bahia).

As capacitações são destinadas a pessoas de diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento, desde iniciantes até quem deseja se qualificar tecnicamente.

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Além de oferecer formação profissional, o projeto também desenvolve ações voltadas à economia circular, incentivando a recuperação e o reaproveitamento de computadores e equipamentos eletrônicos.

Os dispositivos que não podem ser restaurados recebem descarte ambientalmente adequado, contribuindo para a redução dos resíduos eletrônicos.

Entre os cursos disponíveis estão Informática Básica, Programação, Manutenção de Computadores, Reparo de Smartphones, Empreendedorismo Digital, Design Gráfico com Inteligência Artificial e Informática para Adultos e Pessoas Idosas.

As capacitações têm carga horária de 40 horas, distribuídas em 10 encontros. Ao final do curso, os participantes que concluírem a formação recebem certificado.

Como funcionam as inscrições

As vagas não são abertas para inscrições individuais. As turmas são organizadas a partir da solicitação de instituições interessadas, como associações comunitárias, organizações não governamentais (ONGs), escolas, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), igrejas e outras entidades. Cada turma deve contar com, no mínimo, 30 participantes para ser formada.

As instituições interessadas em solicitar uma turma podem entrar em contato com o Instituto de Inovação e Economia Circular (CRC Bahia) por e-mail para obter informações sobre o processo de adesão.