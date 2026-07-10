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EDUCAÇÃO

Escolas de Lauro de Freitas levam skate às aulas de Educação Física

Aula piloto apresentou a modalidade a estudantes do Ensino Fundamental

Vitória Sacramento
Por Vitória Sacramento
Estudantes experimentaram o skate durante aula prática na Escola Municipal Ipitanga
Estudantes experimentaram o skate durante aula prática na Escola Municipal Ipitanga - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Estudantes do Ensino Fundamental da rede municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), tiveram a oportunidade de experimentar o skate pela primeira vez durante uma aula prática realizada na Escola Municipal Ipitanga.

A atividade integrou as aulas de Educação Física e apresentou a modalidade como ferramenta de inclusão, aprendizagem e desenvolvimento de habilidades motoras e socioemocionais.

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Voltada para alunos do 6º ao 9º ano, a experiência buscou ampliar o acesso ao esporte e diversificar as práticas oferecidas no ambiente escolar. Além do caráter recreativo, o skate contribui para o desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora, da concentração, da autoconfiança e do trabalho em equipe, habilidades que também dialogam com os objetivos pedagógicos da disciplina de Educação Física.

A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela rede municipal para ampliar as possibilidades de ensino por meio dos chamados esportes de aventura. A proposta também servirá como experiência piloto para avaliar a inclusão de novas modalidades esportivas e fortalecer parcerias com equipamentos públicos voltados ao esporte.

A articuladora de Esporte da Secretaria Municipal de Educação, Ana Paula Soares, destaca que a proposta busca oferecer aos estudantes oportunidades que muitas vezes não fazem parte da rotina escolar.

"Estamos apresentando essa modalidade como um esporte de aventura, proporcionando aos estudantes uma experiência que desperta o interesse, estimula o protagonismo e amplia o acesso a práticas esportivas que muitos nunca tiveram a oportunidade de conhecer", afirmou.

Atividade estimulou equilíbrio, concentração e coordenação motora dos alunos
Atividade estimulou equilíbrio, concentração e coordenação motora dos alunos - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

A aula foi conduzida pelo professor Rodrigo Pereira, que ministra aulas gratuitas de skate por meio de um projeto social no município. Para ele, a modalidade representa uma importante ferramenta de inclusão e transformação social. "O skate é um esporte democrático e inclusivo. Qualquer pessoa pode aprender", destacou.

O educador também ressaltou sua trajetória no esporte e o impacto da iniciativa. "Eu sou fruto de um projeto social de skate em Lauro de Freitas e hoje tenho a alegria de devolver essa oportunidade a outras crianças e adolescentes", completou.

Entre os estudantes, a experiência despertou entusiasmo. A aluna Nicole Ive Ramos, de 12 anos, contou que nunca havia praticado a modalidade e se surpreendeu com a atividade. "Eu nunca tinha andado de skate e gostei muito da experiência. No começo fiquei um pouco insegura, mas, com a ajuda dos professores, fui aprendendo e me senti mais confiante", relatou.

Experiência aproximou os estudantes de uma modalidade esportiva ainda pouco comum no ambiente escolar
Experiência aproximou os estudantes de uma modalidade esportiva ainda pouco comum no ambiente escolar - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Segundo a professora de Educação Física Lucíola Vidal, idealizadora da atividade, o skate integra o conteúdo curricular previsto para os esportes de aventura e oferece aos alunos uma vivência prática que complementa o aprendizado desenvolvido em sala de aula.

"Hoje é uma experiência inédita, e a receptividade foi extremamente positiva", afirmou.

A proposta integra um conjunto de ações voltadas à ampliação das experiências educacionais por meio do esporte, com foco no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional dos estudantes.

A expectativa é que iniciativas semelhantes contribuam para diversificar as práticas pedagógicas e aproximar os alunos de modalidades esportivas ainda pouco presentes no cotidiano escolar.

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Tags

Bahia Educação esporte Lauro de Freitas skate

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