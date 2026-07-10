Inscrições do Prouni do 2º semestre terminam nesta sexta-feira

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Os interessados em participar do processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) do segundo semestre de 2026 têm até as 23h59 desta sexta-feira, 10, no horário de Brasília, para realizar a inscrição gratuita.

Nesta edição, o Ministério da Educação (MEC) oferta mais de 471 mil bolsas de estudo, entre integrais (100% da mensalidade) e parciais (50%), distribuídas em 879 instituições privadas de ensino superior de todo o país.

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Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Prouni. Não há cobrança de taxa.

Durante o cadastro, o candidato deve escolher se irá concorrer às bolsas de ampla concorrência ou às vagas destinadas às políticas afirmativas, voltadas para pessoas com deficiência (PCD) e candidatos autodeclarados indígenas, pretos ou pardos.

Quem pode participar

Para participar da seleção, o estudante precisa:

ter concluído o ensino médio;

ter participado do Enem de 2024 ou 2025;

ter obtido média mínima de 450 pontos nas cinco provas;

não ter zerado a redação.

Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos seguintes critérios:

ter cursado todo o ensino médio em escola pública;

ter estudado em instituição privada como bolsista integral ou parcial;

ter cursado parte do ensino médio em escola pública e parte em escola privada;

ser pessoa com deficiência, conforme previsto em lei;

ser professor da rede pública em exercício interessado em cursos de licenciatura ou pedagogia. Nesse caso, não há exigência de limite de renda.

Quem fez o Enem apenas como treineiro não pode participar da seleção.

Critérios de renda

Os candidatos também precisam atender aos requisitos de renda familiar:

bolsa integral: renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa;

bolsa parcial (50%): renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Como funciona a classificação

A classificação será feita com base na melhor nota obtida pelo candidato nas edições de 2024 ou 2025 do Enem.

Também serão considerados o curso, turno, instituição e local de oferta escolhidos, além da modalidade de concorrência selecionada no momento da inscrição.

Resultado e cronograma

O resultado da primeira chamada será divulgado em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para 5 de agosto, na página oficial do Prouni.

Os candidatos convocados na primeira chamada deverão comprovar as informações entre 15 e 24 de julho. Já os selecionados na segunda chamada terão de 5 a 14 de agosto para apresentar a documentação.

Cronograma do Prouni 2026/2:

Inscrições: 7 a 10 de julho;

Resultado da 1ª chamada: 15 de julho;

Resultado da 2ª chamada: 5 de agosto;

Manifestação de interesse na lista de espera: 26 e 27 de agosto;

Resultado da lista de espera: 1º de setembro.

Sobre o Prouni

O Programa Universidade para Todos é destinado a estudantes brasileiros que ainda não possuem diploma de curso superior e concede bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino. O processo seletivo é realizado duas vezes por ano, com vagas para ingresso nos dois semestres letivos. As regras desta edição estão previstas no Edital nº 51/2026 do Ministério da Educação.