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CONCURSO NOVO

Prefeitura de Salvador lança concurso com salários de até R$ 6,1 mil

Edital oferta cerca de 190 vagas imediatas para os profissionais

Franciely Gomes
Por
O concurso oferece vagas para Salvador e ilhas
O concurso oferece vagas para Salvador e ilhas - Foto: Lucas Moura | Secom PMS

A Prefeitura de Salvador anunciou o novo concurso público para reforçar os quadros da Rede Municipal de Ensino. O edital, divulgado pelo prefeito Bruno Reis nesta quinta-feira, 9, oferece cerca de 190 vagas imediatas para os profissionais, com salários de até R$ 6.156,76.

Ao todo, dois cargos estão disponíveis: o de Professor Municipal, com 130 vagas distribuídas entre jornadas de 20 e 40 horas semanais, e Coordenador Pedagógico, com 60 vagas que possuem carga horária de 40 horas semanais.

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As oportunidades para Professor Municipal abrangem as áreas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Física, Inglês, Dança, Teatro, Música, Artes Plásticas, Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências Físicas e Biológicas.

A atuação será na sede do município e também nas ilhas de Salvador, com remuneração diferenciada em razão do adicional por mudança de domicílio. O salário também pode variar de acordo com a função e a carga horária atribuída às vagas, que possuem cadastro reserva.

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Processo seletivo

A prova objetiva está marcada para o dia 27 de setembro de 2026 e a organização do concurso ficará sob responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV). O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova discursiva, prova prática de desempenho, avaliação de títulos e avaliação psicológica.

Segundo informações do edital, 30% das vagas estão destinadas para candidatos pretos e pardos (PPP) e 5% para pessoas com deficiência (PcD), em conformidade com a legislação vigente.

As inscrições, o edital completo, o cronograma e as demais informações sobre o certame estão disponíveis no portal da banca organizadora e na página da Secretaria Municipal de Gestão (Semge).

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concurso prefeitura de salvador Salvador

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