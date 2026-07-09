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Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quinta

Prazo havia sido prorrogado pelo instituto

Victoria Isabel
Por
| Atualizada em
Confira cargos e salários
Confira cargos e salários - Foto: IBGE| Divulgação

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que oferece 8.238 vagas temporárias para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terminam nesta quinta-feira, 9, às 14h, após o prazo ter sido prorrogado pelo instituto.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet,no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

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O processo seletivo contempla cinco cargos de nível médio, com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Cargos e salários

  • Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário de R$ 4.008;
  • Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário de R$ 3.858;
  • Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário de R$ 3.480;
  • Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.110 vagas | Salário de R$ 2.128;
  • Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário de R$ 2.128.

Os aprovados atuarão em atividades de coleta de dados, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico nas operações do levantamento.

Requisitos

Para participar da seleção, é necessário:

  • ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação;
  • estar em dia com as obrigações eleitorais;
  • estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino;
  • possuir aptidão física e mental para exercer a função;
  • ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B;
  • atender aos demais requisitos previstos no edital.

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Como será a seleção

A seleção será composta por prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.

A avaliação terá duração de quatro horas e será aplicada no município escolhido pelo candidato durante a inscrição. Para aprovação, será necessário obter pelo menos 18 pontos e acertar ao menos uma questão de cada disciplina exigida.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE e o andamento das atividades do Censo, respeitando o limite legal de até 48 meses.

Cronograma

  • Encerramento das inscrições: 9 de julho, às 14h;
  • Divulgação do cartão de convocação: 21 de setembro;
  • Aplicação da prova objetiva: 27 de setembro;
  • Gabarito preliminar: 28 de setembro;
  • Resultado definitivo da prova objetiva: 3 de novembro;
  • Resultado final da seleção: 18 de dezembro.
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