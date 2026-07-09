Inscrições para concurso do IBGE com 8 mil vagas terminam nesta quinta

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As inscrições para o processo seletivo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que oferece 8.238 vagas temporárias para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola terminam nesta quinta-feira, 9, às 14h, após o prazo ter sido prorrogado pelo instituto.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet,no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca organizadora da seleção. A taxa de inscrição é de R$ 53, com isenção prevista para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O processo seletivo contempla cinco cargos de nível médio, com salários entre R$ 2.128 e R$ 4.008, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Cargos e salários

Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário de R$ 4.008;

Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário de R$ 3.858;

Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário de R$ 3.480;

Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.110 vagas | Salário de R$ 2.128;

Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário de R$ 2.128.

Os aprovados atuarão em atividades de coleta de dados, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico nas operações do levantamento.

Requisitos

Para participar da seleção, é necessário:

ter, no mínimo, 18 anos na data da contratação;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com as obrigações militares, no caso de candidatos do sexo masculino;

possuir aptidão física e mental para exercer a função;

ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B;

atender aos demais requisitos previstos no edital.

Como será a seleção

A seleção será composta por prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Ética no Serviço Público, Geografia e conhecimentos específicos de cada cargo.

A avaliação terá duração de quatro horas e será aplicada no município escolhido pelo candidato durante a inscrição. Para aprovação, será necessário obter pelo menos 18 pontos e acertar ao menos uma questão de cada disciplina exigida.

Os contratos terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE e o andamento das atividades do Censo, respeitando o limite legal de até 48 meses.

Cronograma