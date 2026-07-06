IBGE prorroga inscrições para concurso com mais de 8 mil vagas

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola até a próxima quinta-feira, 9, às 14h.

A taxa de inscrição é de R$ 53. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

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Para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea, o edital prevê isenção na taxa de inscrição.

Veja cargos e valores

O processo seletivo oferece 8.238 vagas temporárias distribuídas em cincos cargos de nível médio, com salários entre de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios.

As vagas abrangem atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas ao levantamento.

Os contratados ainda terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Confira

Cargo: Agente Operacional Regional (AOR)

Vagas: 948

948 Salário: R$ 4.008

Cargo: Agente Censitário Regional (ACR)

Vagas: 948

948 Salário: R$ 3.858

Cargo: Agente Censitário Supervisor (ACS)

Vagas: 4.143

4.143 Salário: R$ 3.480

Cargo: Agente Censitário Administrativo (ACA)

Vagas: 1.110

1.110 Salário: R$ 2.128

Cargo: Agente Censitário de Informática (ACI)

Vagas: 1.089

1.089 Salário: R$ 2.128

Os classificados atuarão na coleta de informações, supervisão de equipes, suporte administrativo e apoio tecnológico das operações censitárias.

Quem pode participar?

Para participar do processo seletivo os candidatos devem atender os seguintes requisitos:

no mínimo, 18 anos na data da contratação;

estar em dia com as obrigações eleitorais;

estar em dia com as obrigações militares, no caso dos candidatos do sexo masculino;

possuir aptidão física e mental para exercer a função;

ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para categoria B;

atender aos demais requisitos previstos no edital.

Como funciona o processo do IBGE?

O processo seletivo para contratações temporárias consiste basicamente entre inscrição, prova e contratação com duração de até 3 anos.

Sobre a prova

A prova objetiva de múltipla escolha será composta por 60 questões. Entre os conteúdos cobrados estão:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Ética no Serviço Público;

Geografia;

conhecimentos específicos de cada cargo.

O exame terá duração de quatro horas e será aplicada no município escolhido pelo candidato na inscrição.

Para ser aprovado na seleção, é necessário obter pelo menos 18 pontos no total da avaliação e acertar ao menos uma questão em cada disciplina exigida para a função desejada.

Sobre a contratação

Inicialmente, os classificados serão contratados por até 12 meses para atuar nas operações do Censo Agropecuário 2026.

Entretanto, os contratos poderão ser prorrogados de acordo com as necessidades do IBGE e o andamento dos trabalhos de coleta de dados, respeitando o limite máximo de 48 meses previsto na legislação federal.

Durante o período de contratação, os aprovados passarão por avaliações de desempenho.

Cronograma do processo