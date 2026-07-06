CONCURSOS
Salários de até R$ 17,9 mil: concurso de Prefeitura tem inscrições chegando ao fim
As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior
As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Amparo, no interior de São Paulo (SP), se encerram nesta segunda-feira, 6. O salário varia entre R$ 1.813,08 mil e R$ 18 mil.
As oportunidades são para formação de cadastro reserva em diversos cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Como realizar o cadastro?
As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora Avança SP, neste link.
O pagamento da taxa deve ser efetuado até 7 de julho e a prova é precista para 2 de agosto.
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Veja vagas disponíveis e salários:
- Prática Desportiva I — R$ 3.378,31
- Serviços Funerários e Transporte — R$ 1.813,08
- Serviços Gerais — R$ 1.813,08
- Administração Geral — R$ 2.136,49
- Agente Comunitário de Saúde — R$ 3.512,06
- Agente de Combate a Endemias e Vigilância Ambiental — R$ 3.512,06
- Agente de Defesa Civil — R$ 1.915,38
- Agente de Trânsito — R$ 2.967,33
- Análises Laboratoriais — R$ 2.787,92
- Auxiliar de Enfermagem de PSF — R$ 2.787,92
- Auxiliar de Saúde Bucal — R$ 1.842,46
- Educador de Creche — R$ 1.813,08
- Educador Social — R$ 1.813,08
- Eletrotécnica — R$ 5.044,44
- Fiscalização Sanitária — R$ 2.967,33
- Projetos e Edificações — R$ 2.967,33
- Técnico de Enfermagem — R$ 2.136,49
- Técnico de Enfermagem do Trabalho — R$ 2.136,49
- Técnico de Enfermagem PSF — R$ 2.967,33
- Técnico de Segurança do Trabalho — R$ 5.044,44
- Topografia — R$ 2.967,33
- Agente Fiscal de Posturas e Obras — R$ 5.044,44
- Analista de Recursos Humanos — R$ 6.369,26
- Analista de Tecnologia da Informação — R$ 5.137,99
- Arquitetura e Urbanismo — R$ 8.716,76
- Auditor em Saúde — R$ 6.369,26
- Biblioteconomia — R$ 3.378,31
- Biologista — R$ 6.053,37
- Clínica Médica — R$ 8.716,76
- Contabilidade Pública — R$ 8.716,76
- Controladoria — R$ 6.369,26
- Diretor de Escola — R$ 4.904,11
- Enfermagem — R$ 5.044,44
- Enfermagem do PSF — R$ 7.418,32
- Engenharia Agrônoma — R$ 8.716,76
- Engenharia Civil — R$ 8.716,76
- Engenharia de Segurança — R$ 8.716,76
- Engenharia Elétrica — R$ 8.716,76
- Engenheiro Ambiental — R$ 8.716,76
- Especialidades Médicas (Cirurgião Vascular, Coloproctologista, Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista e Obstetra, Hematologista, Infectologista, Nefrologista, Neurocirurgião, Neurologista, Oncologista, Otorrinolaringologista, Pneumologista, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista) — R$ 123,14 por hora trabalhada
- Especialidades Médicas PSF — R$ 17.912,22
- Farmácia e Bioquímica — R$ 6.053,37
- Fiscal Tributário — R$ 5.044,44
- Fisioterapia — R$ 5.044,44
- Fonoaudiologia — R$ 5.044,44
- Jornalismo — R$ 4.492,83
- Medicina Veterinária — R$ 6.053,37
- Museólogo — R$ 5.137,99
- Nutrição — R$ 5.044,44
- Odontologia — R$ 8.716,76
- Odontologia PSF — R$ 11.572,55
- Ouvidor do SUS — R$ 6.369,26
- Procurador — R$ 13.075,15
- Psicologia — R$ 5.044,44
- Serviço Social — R$ 5.044,44
- Terapia Ocupacional — R$ 5.044,44
- Tesoureiro — R$ 6.369,26
- Turismólogo — R$ 8.716,76