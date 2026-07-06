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Salários de até R$ 17,9 mil: concurso de Prefeitura tem inscrições chegando ao fim

As oportunidades são para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior

Luiza Nascimento
Por
Prefeitura de Amparo
Prefeitura de Amparo - Foto: Divulgação/Prefeitura de Amparo

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Amparo, no interior de São Paulo (SP), se encerram nesta segunda-feira, 6. O salário varia entre R$ 1.813,08 mil e R$ 18 mil.

As oportunidades são para formação de cadastro reserva em diversos cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

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Como realizar o cadastro?

As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora Avança SP, neste link.

O pagamento da taxa deve ser efetuado até 7 de julho e a prova é precista para 2 de agosto.

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Veja vagas disponíveis e salários:

  • Prática Desportiva I — R$ 3.378,31
  • Serviços Funerários e Transporte — R$ 1.813,08
  • Serviços Gerais — R$ 1.813,08
  • Administração Geral — R$ 2.136,49
  • Agente Comunitário de Saúde — R$ 3.512,06
  • Agente de Combate a Endemias e Vigilância Ambiental — R$ 3.512,06
  • Agente de Defesa Civil — R$ 1.915,38
  • Agente de Trânsito — R$ 2.967,33
  • Análises Laboratoriais — R$ 2.787,92
  • Auxiliar de Enfermagem de PSF — R$ 2.787,92
  • Auxiliar de Saúde Bucal — R$ 1.842,46
  • Educador de Creche — R$ 1.813,08
  • Educador Social — R$ 1.813,08
  • Eletrotécnica — R$ 5.044,44
  • Fiscalização Sanitária — R$ 2.967,33
  • Projetos e Edificações — R$ 2.967,33
  • Técnico de Enfermagem — R$ 2.136,49
  • Técnico de Enfermagem do Trabalho — R$ 2.136,49
  • Técnico de Enfermagem PSF — R$ 2.967,33
  • Técnico de Segurança do Trabalho — R$ 5.044,44
  • Topografia — R$ 2.967,33
  • Agente Fiscal de Posturas e Obras — R$ 5.044,44
  • Analista de Recursos Humanos — R$ 6.369,26
  • Analista de Tecnologia da Informação — R$ 5.137,99
  • Arquitetura e Urbanismo — R$ 8.716,76
  • Auditor em Saúde — R$ 6.369,26
  • Biblioteconomia — R$ 3.378,31
  • Biologista — R$ 6.053,37
  • Clínica Médica — R$ 8.716,76
  • Contabilidade Pública — R$ 8.716,76
  • Controladoria — R$ 6.369,26
  • Diretor de Escola — R$ 4.904,11
  • Enfermagem — R$ 5.044,44
  • Enfermagem do PSF — R$ 7.418,32
  • Engenharia Agrônoma — R$ 8.716,76
  • Engenharia Civil — R$ 8.716,76
  • Engenharia de Segurança — R$ 8.716,76
  • Engenharia Elétrica — R$ 8.716,76
  • Engenheiro Ambiental — R$ 8.716,76
  • Especialidades Médicas (Cirurgião Vascular, Coloproctologista, Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista e Obstetra, Hematologista, Infectologista, Nefrologista, Neurocirurgião, Neurologista, Oncologista, Otorrinolaringologista, Pneumologista, Psiquiatra, Reumatologista e Urologista) — R$ 123,14 por hora trabalhada
  • Especialidades Médicas PSF — R$ 17.912,22
  • Farmácia e Bioquímica — R$ 6.053,37
  • Fiscal Tributário — R$ 5.044,44
  • Fisioterapia — R$ 5.044,44
  • Fonoaudiologia — R$ 5.044,44
  • Jornalismo — R$ 4.492,83
  • Medicina Veterinária — R$ 6.053,37
  • Museólogo — R$ 5.137,99
  • Nutrição — R$ 5.044,44
  • Odontologia — R$ 8.716,76
  • Odontologia PSF — R$ 11.572,55
  • Ouvidor do SUS — R$ 6.369,26
  • Procurador — R$ 13.075,15
  • Psicologia — R$ 5.044,44
  • Serviço Social — R$ 5.044,44
  • Terapia Ocupacional — R$ 5.044,44
  • Tesoureiro — R$ 6.369,26
  • Turismólogo — R$ 8.716,76
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concurso concurso público Prefeitura de Amparo

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