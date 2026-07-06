Salários de até R$ 17,9 mil: concurso de Prefeitura tem inscrições chegando ao fim

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As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Amparo, no interior de São Paulo (SP), se encerram nesta segunda-feira, 6. O salário varia entre R$ 1.813,08 mil e R$ 18 mil.

As oportunidades são para formação de cadastro reserva em diversos cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior.

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Como realizar o cadastro?

As inscrições devem ser realizadas através do site da banca organizadora Avança SP, neste link.

O pagamento da taxa deve ser efetuado até 7 de julho e a prova é precista para 2 de agosto.

Veja vagas disponíveis e salários: