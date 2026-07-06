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Governo autoriza mais de 300 vagas para concursos públicos federais

Distribuição de vagas será feita entre inscrições na Receita Federal e no Banco Central do Brasil

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Novos concursos públicos federais são autorizados
Novos concursos públicos federais são autorizados - Foto: Rafael Martins/ Ag: A TARDE

Foi autorizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) a realização para dois concursos públicos federais, um Receita Federal e outro no Banco Central do Brasil (Bacen). Ao todo, serão orfertadas 316 vagas para os cargos voltados para os níveis médio e superior. As autorizações foram publicadas na edição extra do Diário Oficial da União, na última sexta-feira, 3.

Os editais deverão ser publicados em até seis meses e caso esse prazo não seja cumprido, as autorizações irão perder a validade. Após a divulgação, a primeira prova deve ser aplicada dois meses depois.

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Veja oportunidades

Para a Receita Federal, foram autorizadas e distribuídas 146 vagas entre dois cargos:

  • Analista Tributário: 116 vagas;
  • Auditor-Fiscal: 30 vagas.

Já para o Banco Central, 170 vagas foram autorizadas para:

  • Auditor do Banco Central: 100 vagas;
  • Técnico do Banco Central: 50 vagas;
  • Procurador do Banco Central: 20 vagas.

A nomeação dos aprovados dependerá da homologação do resultado final do concurso e da autorização do governo para o preenchimento das vagas.

Concursos anteriores

No último concurso da Receita Federal, em 2022, o edital foi publicado em dezembro do mesmo ano e as provas aplicadas em março do ano seguinte, 2023.

A organização ficou por conta da Fundação Getulio Vargas (FGV) e ao todo foram ofertadas 699 vagas de nível superior, com remuneração inicial de até R$ 21 mil. Esta seleção permaneceu válida até dezembro de 2025.

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O último concurso do Banco Central foi realizado em 2024, com o edital publicado em janeiro e as provas aplicadas em agosto.

Foram abertas 100 vagas imediatas sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com remuneração inicial foi de R$ 20.924,80.

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Banco do Brasil Consurso público Receita Federal

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