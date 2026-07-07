Concursos na Bahia têm vagas com salários de até R$ 15,9 mil em julho

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O mês de julho mal começou, mas já prepara uma série de oportunidades em concursos públicos. São diversas áreas e cargos com diferentes órgãos, inclusive instituições e instâncias federais.

Confira as oportunidades oferecidas

IBGE

Até o dia 9 de julho, às 14h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com as inscrições abertas para o processo seletivo do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola.

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O processo seletivo oferece 8.238 vagas temporárias distribuídas em cincos cargos de nível médio, com salários entre de R$ 2.128 a R$ 4.008, além de benefícios.

A taxa de inscrição é de R$ 53. As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

UFBA

A Universidade Federal da Bahia está até o dia 27 de julho com as inscrições abertas para os cargos de Professor do Magistério Superior. A seleção será realizada por meio de provas e títulos, em regime jurídico único dos servidores públicos federais, e oferece 37 vagas.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da UFBA. O pagamento da taxa deverá ser realizado até o primeiro dia útil após o término das inscrições.

Os salários variam conforme a carga horária e o grau de escolaridade dos candidatos. Confira:

20h semanais: de R$ 3.198,59 (graduação) até R$ 5.037,78 (doutorado).

de R$ 3.198,59 (graduação) até R$ 5.037,78 (doutorado). 40h semanais: de R$ 4.478,03 (graduação) até R$ 8.340,33 (doutorado).

de R$ 4.478,03 (graduação) até R$ 8.340,33 (doutorado). Dedicação exclusiva: de R$ 6.397,19 (graduação) até R$ 13.753,96 (doutorado).

Prefeitura de Araçás

A prefeitura de Araçás publicou dois editais para concursos que oferecem 112 vagas imediatas para diferentes áreas de atuação.

Os salários podem chegar a até R$ 3.100 dependendo do cargo e nível de escolaridade escolhido no certame.

As inscrições já podem ser realizadas de maneira online, por meio do site do Instituto Selecon (edital 01/2026 – edital 02/2026). Os prazos de inscrição se diferenciam:

Edital 01/2026 – de 1 de junho até 13 de julho de 2026, com taxa de inscrição de R$ 70, R$ 85 ou R$ 120.

– de 1 de junho até 13 de julho de 2026, com taxa de inscrição de R$ 70, R$ 85 ou R$ 120. Edital 02/2026 – de 1 de junho até 9 de julho de 2026, com taxa de R$ 85.

Prefeitura de Licínio de Almeida

A prefeitura de Licínio de Almeida está oferecendo 6 vagas efetivas no quadro de servidores municipais. São oferecidos cargos de Fiscal Ambiental (nível médio), Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Ambiental e Geólogo/Engenheiro de Minas (nível superior).

O salário é de R$ 1.621 para Fiscal Ambiental, com carga horária de 40 horas e, de R$ 2.750, para Assistente Social, com a mesma carga horária.

Já para Biólogo, Engenheiro Ambiental e Geólogo/Engenheiro de Minas – todos com carga horária de 40 horas semanais – o salário é de R$ 3.500 por mês.

Só serão aceitas inscrições unicamente via internet, solicitadas entre 16 de junho e 16 de julho de 2026, por meio do cadastro no site da empresa organizadora Instituto Exittus.

Prefeitura de Lajedinho

A prefeitura da cidade baiana de Lajedinho lançou um concurso público com 28 vagas imediatas contemplando candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As remunerações iniciais variam entre R$ 1.621,00 e R$ 15.910,00, conforme o cargo. Já as jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, dependendo da função. As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto de Serviços Educacionais e Tecnológicos (Instituto ISET) até 12 de julho de 2026.

Além disso, Lajedinho também abriu um processo seletivo para formar cadastro reserva nos cargos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE).

As oportunidades requerem ensino médio completo e contam com remuneração de R$ 3.242,00 para jornada de 40 horas semanais.

As inscrições serão feitas pela internet, por meio do portal da banca organizadora. O prazo ficará aberto entre 25 de junho e 12 de julho de 2026.

FESF-SUS

A Fundação Estatal Saúde da Família (FESF-SUS) está com diversas vagas abertas para profissionais com escolaridade de níveis médio, técnico e superior, com atuação nos municípios de Salvador, Ilhéus, Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana, Lauro de Freitas e em 09 macrorregiões.

São dois processos seletivos distintos que oferecem inúmeras vagas para diversos cargos.

As inscrições no seletivo para Salvador, Ilhéus, Camaçari, Alagoinhas, Lauro de Freitas já estão abertas e ficarão disponíveis até as 23h59 do dia 20 de julho de 2026, em modalidade não presencial, exclusivamente por meio do site da Fundação.

Já as oportunidades para Salvador e Feira de Santana têm inscrições até o dia 13 de julho de 2026.