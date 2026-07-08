TCE lança concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil

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O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) lançou o edital de concurso público para preencher 40 vagas imediatas em cargos de nível superior e médio.

Além das vagas de imediato, o edital também prevê a formação de cadastro de reserva.

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Serão três cargos, sendo:

Auditor Estadual de Controle Externo;

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo;

Técnico Estadual de Controle Externo.

Entre as vagas oferecidas, estão:

Para o cargo de Analista Estadual de Controle Externo, estão sendo oferecidas vagas nas seguintes áreas:

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Administração (4);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Contabilidade (2);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Direito (3);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia de Telecomunicações (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia Elétrica (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia Mecânica (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Estatística (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Medicina (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Psicologia (1);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Tecnologia da Informação (5).

Já o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, oferece as seguintes especialidades e quantitativos de vagas:

Auditor Estadual de Controle Externo – Ciências Atuariais (1);

Auditor Estadual de Controle Externo – Controle Externo (5);

Auditor Estadual de Controle Externo – Engenharia (3);

Auditor Estadual de Controle Externo – Medicina (2)

Auditor Estadual de Controle Externo – Tecnologia da Informação (4).

Para o cargo de Técnico Estadual de Controle Externo (Técnico-Administrativa), serão oferecidas cinco vagas de nível médio.

Salários

Os salários iniciais para os respectivos cargos são de:

R$ 20.112,20 para Auditor Estadual de Controle Externo;

para Auditor Estadual de Controle Externo; R$ 12.950,00 para Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo; e de

para Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo; e de R$ 11.061,72 para Técnico Estadual de Controle Externo.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso público estarão abertas no período de 17 de julho a 21 de agosto, com a possibilidade de pagamento da taxa até o dia 15 de setembro. As inscrições serão feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Taxa de inscrição

Os valores estabelecidos para a inscrição são os seguintes, de acordo com os cargos:

Auditor Estadual de Controle Externo (R$ 300,00);

Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo (R$ 250,00);

Técnico Estadual de Controle Externo (R$ 200,00).

Como serão as provas

As provas do concurso público do TCE, objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nos dias 22 e 29 de novembro.

Dia 22: serão realizadas as provas para o cargo de Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo

serão realizadas as provas para o cargo de Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo Dia 29: será a vez das provas relativas aos cargos de Auditor Estadual de Controle Externo e Técnico Estadual de Controle Externo.

Estrutura das provas

A Prova Objetiva será formada por 100 questões, distribuídas em 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Cada questão contará com cinco opções de múltipla escolha e exigirá que o candidato indique apenas uma resposta correta. A aplicação terá duração total de 5 horas e ocorrerá no turno da manhã para todos os cargos.

A Prova Discursiva será aplicada no turno da tarde, a composição e o formato da prova discursiva serão divididos conforme o cargo pretendido: Auditor e Analista: consistirá na redação de uma peça de natureza técnica (até 60 linhas) e em duas questões discursivas (até 30 linhas cada) sobre situações-problema pertinentes à especialidade escolhida. A duração desta fase será de 4 horas.

Para o nível Técnico, a etapa consistirá na elaboração de uma dissertação sobre temas de atualidades (até 30 linhas) e na resolução de duas questões discursivas com base em conhecimentos específicos do cargo (até 30 linhas cada). O tempo de aplicação será de 3 horas.