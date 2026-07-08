OPORTUNIDADE
TCE lança concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil
Serão vagas imediatas e para cadastro reserva; confira cargos e vagas
O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) lançou o edital de concurso público para preencher 40 vagas imediatas em cargos de nível superior e médio.
Além das vagas de imediato, o edital também prevê a formação de cadastro de reserva.
Serão três cargos, sendo:
- Auditor Estadual de Controle Externo;
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo;
- Técnico Estadual de Controle Externo.
Entre as vagas oferecidas, estão:
Para o cargo de Analista Estadual de Controle Externo, estão sendo oferecidas vagas nas seguintes áreas:
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Administração (4);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Contabilidade (2);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Direito (3);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia de Telecomunicações (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia Elétrica (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Engenharia Mecânica (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Estatística (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Medicina (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Psicologia (1);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo – Tecnologia da Informação (5).
Já o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, oferece as seguintes especialidades e quantitativos de vagas:
- Auditor Estadual de Controle Externo – Ciências Atuariais (1);
- Auditor Estadual de Controle Externo – Controle Externo (5);
- Auditor Estadual de Controle Externo – Engenharia (3);
- Auditor Estadual de Controle Externo – Medicina (2)
- Auditor Estadual de Controle Externo – Tecnologia da Informação (4).
Para o cargo de Técnico Estadual de Controle Externo (Técnico-Administrativa), serão oferecidas cinco vagas de nível médio.
Salários
Os salários iniciais para os respectivos cargos são de:
- R$ 20.112,20 para Auditor Estadual de Controle Externo;
- R$ 12.950,00 para Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo; e de
- R$ 11.061,72 para Técnico Estadual de Controle Externo.
Como se inscrever
As inscrições para o concurso público estarão abertas no período de 17 de julho a 21 de agosto, com a possibilidade de pagamento da taxa até o dia 15 de setembro. As inscrições serão feitas pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).
Taxa de inscrição
Os valores estabelecidos para a inscrição são os seguintes, de acordo com os cargos:
- Auditor Estadual de Controle Externo (R$ 300,00);
- Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo (R$ 250,00);
- Técnico Estadual de Controle Externo (R$ 200,00).
Como serão as provas
As provas do concurso público do TCE, objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas nos dias 22 e 29 de novembro.
- Dia 22: serão realizadas as provas para o cargo de Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo
- Dia 29: será a vez das provas relativas aos cargos de Auditor Estadual de Controle Externo e Técnico Estadual de Controle Externo.
Estrutura das provas
A Prova Objetiva será formada por 100 questões, distribuídas em 40 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Cada questão contará com cinco opções de múltipla escolha e exigirá que o candidato indique apenas uma resposta correta. A aplicação terá duração total de 5 horas e ocorrerá no turno da manhã para todos os cargos.
A Prova Discursiva será aplicada no turno da tarde, a composição e o formato da prova discursiva serão divididos conforme o cargo pretendido: Auditor e Analista: consistirá na redação de uma peça de natureza técnica (até 60 linhas) e em duas questões discursivas (até 30 linhas cada) sobre situações-problema pertinentes à especialidade escolhida. A duração desta fase será de 4 horas.
Para o nível Técnico, a etapa consistirá na elaboração de uma dissertação sobre temas de atualidades (até 30 linhas) e na resolução de duas questões discursivas com base em conhecimentos específicos do cargo (até 30 linhas cada). O tempo de aplicação será de 3 horas.