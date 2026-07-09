Governo anuncia 5.337 vagas para concursos públicos

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O governo de Pernambuco autorizou 5.337 vagas para concursos em diversas áreas. De acordo com o anúncio, o preenchimento das oportunidades deverão ser feitas por meio de novos concursos públicos.

A homologação que autoriza os certames foi publicada no Diário Oficial do Estado em julho e os editais serão divulgados em breve.

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São diversas áreas de atuação, sendo:

3.905 na área da segurança;

1.263 na saúde

169 para cargos na Universidade de Pernambuco (UPE).

Sobre as áreas

Segundo o governo, as vagas de segurança pública serão destinadas para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, além da Polícia Penal.

Na área da saúde, a autorização prevê vagas para médicos plantonistas, assistentes em saúde plantonistas, analistas em saúde plantonistas e fiscais de vigilância sanitária.

Já para a Universidade de Pernambuco (UPE), serão ofertadas oportunidades para médicos, analistas técnicos em gestão universitária e assistentes técnicos em gestão universitária.

Confira as vagas:

Polícia Militar (PMPE)

70 vagas para Oficiais

1.250 vagas para Soldados

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)

60 vagas para Oficiais

510 vagas para Soldados

Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)

45 vagas para Delegados

70 vagas para Escrivães

1.200 vagas para Agentes de Polícia

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP)

700 vagas de Policial Penal

Secretaria Estadual de Saúde (SES)

428 Médicos Plantonistas

283 Analistas em Saúde Plantonistas

542 Assistentes em Saúde Plantonistas

10 Fiscais em Vigilância Sanitária

Universidade de Pernambuco (UPE)