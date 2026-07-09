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HOME > CONCURSOS

CONCURSO AUTORIZADO

Governo anuncia 5.337 vagas para concursos públicos

As oportunidades serão distribuídas para áreas de segurança, saúde e educação

Carla Melo
Por
Governo de Pernambuco
Governo de Pernambuco - Foto: Yacy Ribeiro | Secom

O governo de Pernambuco autorizou 5.337 vagas para concursos em diversas áreas. De acordo com o anúncio, o preenchimento das oportunidades deverão ser feitas por meio de novos concursos públicos.

A homologação que autoriza os certames foi publicada no Diário Oficial do Estado em julho e os editais serão divulgados em breve.

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São diversas áreas de atuação, sendo:

  • 3.905 na área da segurança;
  • 1.263 na saúde
  • 169 para cargos na Universidade de Pernambuco (UPE).

Sobre as áreas

Segundo o governo, as vagas de segurança pública serão destinadas para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, além da Polícia Penal.

Na área da saúde, a autorização prevê vagas para médicos plantonistas, assistentes em saúde plantonistas, analistas em saúde plantonistas e fiscais de vigilância sanitária.

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Já para a Universidade de Pernambuco (UPE), serão ofertadas oportunidades para médicos, analistas técnicos em gestão universitária e assistentes técnicos em gestão universitária.

Confira as vagas:

Polícia Militar (PMPE)

  • 70 vagas para Oficiais
  • 1.250 vagas para Soldados

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)

  • 60 vagas para Oficiais
  • 510 vagas para Soldados

Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)

  • 45 vagas para Delegados
  • 70 vagas para Escrivães
  • 1.200 vagas para Agentes de Polícia

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP)

  • 700 vagas de Policial Penal

Secretaria Estadual de Saúde (SES)

  • 428 Médicos Plantonistas
  • 283 Analistas em Saúde Plantonistas
  • 542 Assistentes em Saúde Plantonistas
  • 10 Fiscais em Vigilância Sanitária

Universidade de Pernambuco (UPE)

  • 21 Analistas Técnicos em Gestão Universitária
  • 31 Assistentes Técnicos em Gestão Universitária
  • 117 Médicos
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brasil concurso concurso público

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