CONCURSO AUTORIZADO
Governo anuncia 5.337 vagas para concursos públicos
As oportunidades serão distribuídas para áreas de segurança, saúde e educação
O governo de Pernambuco autorizou 5.337 vagas para concursos em diversas áreas. De acordo com o anúncio, o preenchimento das oportunidades deverão ser feitas por meio de novos concursos públicos.
A homologação que autoriza os certames foi publicada no Diário Oficial do Estado em julho e os editais serão divulgados em breve.
São diversas áreas de atuação, sendo:
- 3.905 na área da segurança;
- 1.263 na saúde
- 169 para cargos na Universidade de Pernambuco (UPE).
Sobre as áreas
Segundo o governo, as vagas de segurança pública serão destinadas para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, além da Polícia Penal.
Na área da saúde, a autorização prevê vagas para médicos plantonistas, assistentes em saúde plantonistas, analistas em saúde plantonistas e fiscais de vigilância sanitária.
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Já para a Universidade de Pernambuco (UPE), serão ofertadas oportunidades para médicos, analistas técnicos em gestão universitária e assistentes técnicos em gestão universitária.
Confira as vagas:
Polícia Militar (PMPE)
- 70 vagas para Oficiais
- 1.250 vagas para Soldados
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE)
- 60 vagas para Oficiais
- 510 vagas para Soldados
Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)
- 45 vagas para Delegados
- 70 vagas para Escrivães
- 1.200 vagas para Agentes de Polícia
Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP)
- 700 vagas de Policial Penal
Secretaria Estadual de Saúde (SES)
- 428 Médicos Plantonistas
- 283 Analistas em Saúde Plantonistas
- 542 Assistentes em Saúde Plantonistas
- 10 Fiscais em Vigilância Sanitária
Universidade de Pernambuco (UPE)
- 21 Analistas Técnicos em Gestão Universitária
- 31 Assistentes Técnicos em Gestão Universitária
- 117 Médicos