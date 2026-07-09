Projeto 'Páginas de Aprendizado' reúne educadores em Brumado

Professores e coordenadores pedagógicos da rede municipal de Brumado, no sudoeste da Bahia, participaram, nos dias 8 e 9 de julho, de mais uma etapa do Projeto 'Páginas de Aprendizado', iniciativa voltada ao fortalecimento das práticas de alfabetização e letramento por meio da formação continuada de educadores.

Realizado na Universidade Aberta do Brasil (UAB), o encontro teve como foco a utilização do jornal como recurso pedagógico capaz de estimular a leitura, a escrita e o protagonismo dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental.

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A formação é realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) e o Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, com foco no fortalecimento do aprendizado e da leitura na idade certa.

Durante o encontro, a equipe do A TARDE Educação apresentou metodologias que utilizam o jornal como instrumento didático para ampliar as experiências de leitura e produção textual em sala de aula. As atividades foram conduzidas pela mestre em Educação e Contemporaneidade, Isadora Santana Cruz, e pela doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Daniela de Assis Silva.

Para a professora Pauliana Nascimento Lima, do Colégio Ana Rodriga Teixeira, localizado na zona rural de Brumado, a formação apresentou uma metodologia capaz de despertar maior interesse das crianças pelo processo de alfabetização.

"Foi um momento muito especial. A proposta de produzir um jornal vai trazer muito entusiasmo para as crianças. É também um resgate da memória da infância dos pais, já que muitos alunos não tiveram contato com esse universo. Saio daqui motivada para colocar em prática uma alfabetização significativa, formando futuros leitores e escritores", afirmou, destacando que a iniciativa oferece uma alternativa ao excesso de tempo dedicado às redes sociais.

"Quando percebi que existe uma forma de fazer os alunos escreverem sobre a própria realidade e valorizarem suas vivências, fiquei encantada com a ideia. É uma experiência muito rica".

A professora Rosilene Novais Dias, da Escola Maria Elenil de Lobo, ressaltou que "quando o aluno vê seu trabalho exposto, ele se sente valorizado. Essa formação respeita a realidade das escolas e oferece uma prática saudável, capaz de impactar tanto os professores quanto os estudantes".

Na avaliação da professora Purcina Souza Santos, que atua nos anos iniciais do ensino fundamental, iniciativas como essa renovam o trabalho docente e tornam o processo de aprendizagem mais significativo.

"Essas formações nos impulsionam a buscar melhorias na prática pedagógica. As crianças levarão essas experiências para toda a vida, porque o conhecimento construído de forma significativa transforma".

Representando a Secretaria Municipal de Educação de Brumado, a técnica dos anos iniciais Zilma da Silva Porto destacou que a formação reforça práticas já desenvolvidas na rede e contribui para ampliar o uso do jornal desde o início da escolarização.

"O jornal é um gênero textual muito rico porque reúne diversos outros gêneros. A formação trouxe motivação para que essa prática seja fortalecida desde o primeiro ano do ensino fundamental, ampliando o trabalho que o município já desenvolve", concluiu.