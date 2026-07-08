Auxílio de até R$ 1 mil incentiva permanência de alunos da EJA na Bahia

O pagamento de um auxílio financeiro de até R$ 1 mil para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido uma das principais estratégias para combater a evasão escolar em Brumado, município do sudoeste da Bahia.

O benefício, destinado aos alunos matriculados na modalidade, está condicionado à frequência mínima de 75% nas aulas e ao desempenho escolar, com o objetivo de incentivar a permanência e a conclusão da educação básica por pessoas que interromperam os estudos ao longo da vida.

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A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas voltadas ao fortalecimento da EJA no município, que atualmente reúne mais de 800 estudantes matriculados para a conclusão do Ensino Fundamental.

O público é formado por adolescentes a partir de 15 anos, adultos e idosos que decidiram retornar à sala de aula em busca da certificação escolar e de novas oportunidades profissionais e pessoais.

A Escola Municipal Graça Assis, por exemplo, tem estudantes de 93 anos. A presença de idosos nas aulas evidencia o perfil diverso da modalidade e demonstra o caráter inclusivo da política educacional, que atende pessoas de diferentes faixas etárias e trajetórias de vida.

Ampliação da modalidade

Além do incentivo financeiro, Brumado ampliou a oferta da EJA. As aulas, tradicionalmente concentradas no período noturno, passaram a ser oferecidas também no turno matutino, na Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães, instalada nas dependências do Colégio Getúlio Vargas.

A ampliação busca atender estudantes que encontram dificuldades para frequentar as aulas à noite, seja por questões de trabalho, segurança ou deslocamento.

Outra ferramenta utilizada para ampliar o acesso à modalidade é o CadEJA, plataforma do Governo Federal criada para identificar a demanda por vagas em todo o país. O cadastro permite que jovens, adultos e idosos manifestem interesse em retomar os estudos, facilitando posteriormente o encaminhamento para matrícula na rede pública de ensino.

O município também integra o Programa Brasil Alfabetizado, iniciativa federal voltada à alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escolarização. Atualmente, Brumado mantém nove turmas do programa, duas na sede e sete na zona rural, atendendo 176 estudantes.

As ações educacionais alcançam ainda a população privada de liberdade. Na unidade prisional do município, mais de 200 internos estão matriculados em atividades de ensino e passaram a receber materiais didáticos do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD). A medida busca ampliar o acesso à educação como instrumento de qualificação e ressocialização.