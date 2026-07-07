Novo campus do IFBA começa a funcionar em Itabuna

O Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) em Itabuna, no sul da Bahia. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 591, de 3 de julho de 2026, publicada na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 6, e integra a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica em todo o país.

Com a autorização, o campus de Itabuna passa a integrar um grupo de 24 novas unidades criadas em 12 estados brasileiros. A expansão eleva para 754 o número de unidades da Rede Federal, fortalecendo a oferta de educação profissional, científica e tecnológica em diferentes regiões do Brasil.

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Inicialmente, o campus funcionará em uma sede provisória enquanto avança a construção da unidade definitiva, no bairro Nova Itabuna. A expectativa é que a instituição passe a oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio já no segundo semestre deste ano.

A oferta regular do ensino médio integrado está prevista para começar em 2027, conforme a organização curricular debatida em audiência pública realizada no Centro de Cultura Adonias Filho, no fim de abril.

Mesmo antes da autorização oficial, o IFBA já desenvolve atividades educacionais em Itabuna. Desde maio, o município recebe o Programa Asas para o Futuro, realizado em parceria com o campus do IFBA de Ubaitaba. A iniciativa oferece o curso gratuito de Editora de Vídeo, com carga horária de 200 horas, destinado a mulheres entre 15 e 29 anos com ensino fundamental completo e enquadradas nos critérios sociais do edital.

O programa conta com apoio do Ministério das Mulheres e de órgãos do Governo Federal e busca ampliar a participação feminina nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM). Além da qualificação profissional, as participantes recebem auxílio estudantil de até R$ 300 mensais e incentivo para inserção no mercado de trabalho.

Segundo a Portaria nº 591/2026, as novas unidades possuem estruturas de diferentes portes. Dezoito campus espalhados pelo país, terão capacidade para atender até 1,4 mil estudantes, contando com 70 professores e 45 técnicos administrativos.

As outras seis unidades poderão atender até 800 estudantes, com quadro formado por 40 docentes e 26 técnicos administrativos. A distribuição foi definida de acordo com o perfil populacional das regiões contempladas.