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EDUCAÇÃO

Curso gratuito de audiodescrição abre vagas em Salvador; veja como participar

Aulas acontecem na Fundação Gregório de Mattos

Luiza Nascimento
Por
Curso de Formação em Audiodescritores para Espaços Culturais
Curso de Formação em Audiodescritores para Espaços Culturais - Foto: Bruno Concha/ Secom PMS

Um curso gratuito de audiodescrição está com 50 vagas abertas em Salvador, para promover a capacitação e auxiliar na inclusão de pessoas com deficiência visual e transtornos do Espectro Autista (TEA) e do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), ampliando a acessibilidade em equipamentos culturais.

O Curso de Formação em Audiodescritores para Espaços Culturais inicia nesta terça-feira, 7, com aulas ministradas sempre às terças-feiras, das 9h às 12h, na Fundação Gregório de Mattos, no Centro Histórico.

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Apesar do curso já ter sido iniciado, as inscrições seguem abertas e podem ser feitas através deste link.

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Curso de Formação em Audiodescritores

Esta edição é voltada para espaços culturais, como museus, teatros, shows e atrativos turísticos, cujo conhecimento adquirido pode ser aplicado em diversas áreas.

A proposta é formar profissionais e cidadãos aptos a utilizar a audiodescrição em diferentes ambientes, já que o recurso pode ser necessário em qualquer espaço de convivência.

De acordo com Daiane Pina, diretora de Políticas Públicas da Pessoa com Deficiência, o curso é fundamental para promover a inclusão cultural e social.

“Os audiodescritores garantem que pessoas com deficiência também possam usufruir de peças teatrais, exposições, filmes e demais atividades culturais de forma mais inclusiva”, afirmou.

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Cultura Curso gratuito Inclusão

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