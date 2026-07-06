Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem nesta segunda

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Os beneficiários do programa Pé-de-Meia, nascidos em novembro e dezembro, vão receber a quarta parcela nesta segunda-feira, 6, desde que tenham o registro de 80% de presença nas aulas no mês de abril.

Os R$ 200 de incentivo à frequência têm sido depositados desde 29 de junho, conforme o mês de nascimento dos estudantes. Este é o último grupo a receber.

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Além disso, o Ministério da Educação (MEC) também pagará as parcelas do incentivo matrícula de 2026 e do incentivo conclusão de 2025 aos estudantes que tiveram as informações sobre suas trajetórias escolares enviadas ou corrigidas pelas redes de ensino público onde estão matriculados.

Como consultar o benefício?

O beneficiário pode consultar os status de pagamentos, informações escolares e regras do programa na página eletrônica do Pé-de-Meia.

É preciso fazer o login da plataforma digital Gov.br. e digitar a senha da conta do estudante.

A Caixa Econômica Federal é responsável pela abertura das contas bancárias em nome dos estudantes e pelos pagamentos do valor repassado pelo MEC.

O programa funciona como uma poupança para incentivar a permanência de jovens nos estudos até a conclusão do ensino médio. A renovação ocorre de forma automática para os estudantes que cumprem os requisitos estabelecidos como estar matriculado na rede pública de educação e ter inscrições ativas no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).