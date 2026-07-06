Inscrições para cursos técnicos da rede estadual estão abertas

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As inscrições para participar do sorteio eletrônico de vagas em cursos técnicos de nível médio da rede estadual da Bahia estão abertas. Os interessados devem realizar o cadastro até 14 de julho, de forma gratuita.

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) disponibiliza formação na Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade subsequente ao ensino médio, para o segundo semestre letivo de 2026.

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Há vagas disponíveis para diversos municípios baianos, em cursos técnicos como Administração, Logística, Recursos Humanos, Eletromecânica, Eletrotécnica e muitos outros.

As vagas são destinadas a moradores da Bahia e priorizam candidatos que concluíram o ensino médio na rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais.

Como realizar as inscrições?

Os candidatos devem realizar as inscrições no sistema da secretaria, através deste link.

No ato do preechimento dos dados, é necessário informar CPF, criar uma senha de seis a oito dígitos e escolher apenas um município, uma unidade escolar, um curso e um turno.

Será aceita apenas uma inscrição por pessoa, sendo considerada válida a última realizada.

Sorteio

O sorteio eletrônico será realizado em 15 de julho e o resultado será divulgado logo em seguida. Após selecionado, o aluno precisa realizar a matrícula entre 17 e 20 de julho, na unidade escolar correspondente.

Para a etapa, o candidato deve apresentar:

Histórico escolar;

documento de identidade (RG);

CPF;

comprovante de residência atualizado;

carteira de vacinação.

Caso haja vagas remanescentes por desistências, candidatos que integrarem o cadastro reserva poderão ser convocados nos dias 21 e 22 de julho.