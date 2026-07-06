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EDUCAÇÃO

Inscrições para cursos técnicos da rede estadual estão abertas

Interessados devem realizar o cadastro até 14 de julho

Luiza Nascimento
Por
Cursos técnicos
Cursos técnicos - Foto: Divulgação/GOV-BA

As inscrições para participar do sorteio eletrônico de vagas em cursos técnicos de nível médio da rede estadual da Bahia estão abertas. Os interessados devem realizar o cadastro até 14 de julho, de forma gratuita.

A Secretaria da Educação da Bahia (SEC) disponibiliza formação na Educação Profissional e Tecnológica, na modalidade subsequente ao ensino médio, para o segundo semestre letivo de 2026.

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Há vagas disponíveis para diversos municípios baianos, em cursos técnicos como Administração, Logística, Recursos Humanos, Eletromecânica, Eletrotécnica e muitos outros.

As vagas são destinadas a moradores da Bahia e priorizam candidatos que concluíram o ensino médio na rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsistas integrais.

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Como realizar as inscrições?

Os candidatos devem realizar as inscrições no sistema da secretaria, através deste link.

No ato do preechimento dos dados, é necessário informar CPF, criar uma senha de seis a oito dígitos e escolher apenas um município, uma unidade escolar, um curso e um turno.

Será aceita apenas uma inscrição por pessoa, sendo considerada válida a última realizada.

Sorteio

O sorteio eletrônico será realizado em 15 de julho e o resultado será divulgado logo em seguida. Após selecionado, o aluno precisa realizar a matrícula entre 17 e 20 de julho, na unidade escolar correspondente.

Para a etapa, o candidato deve apresentar:

  • Histórico escolar;
  • documento de identidade (RG);
  • CPF;
  • comprovante de residência atualizado;
  • carteira de vacinação.

Caso haja vagas remanescentes por desistências, candidatos que integrarem o cadastro reserva poderão ser convocados nos dias 21 e 22 de julho.

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cursos técnicos Educação Rede estadual

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