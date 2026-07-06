Prêmio EcoInovar: confira categorias e premiação de até R$ 5 mil

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Projetos científicos desenvolvidos por estudantes e professores das redes estadual e municipal de ensino da Bahia podem conquistar reconhecimento e apoio financeiro por meio da segunda edição do Prêmio EcoInovar. A iniciativa, promovida pelo Programa A TARDE Educação, do Grupo A TARDE, está com inscrições abertas até 27 de julho, exclusivamente pelo site atardeeducacaopremia.atarde.com.br.

Os projetos vencedores receberão recursos destinados à implementação, continuidade ou ampliação das ações desenvolvidas. A premiação será distribuída da seguinte forma:

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1º lugar: R$ 5 mil para o projeto;

R$ 5 mil para o projeto; 2º lugar: R$ 3,5 mil para o projeto;

R$ 3,5 mil para o projeto; 3º lugar: R$ 2 mil para o projeto.

Duas categorias

O prêmio está dividido em duas categorias, cada uma voltada para diferentes municípios e temáticas, sendo:

Categoria 1 - Educação ambiental, cidadania e direito ao saneamento básico

Podem participar estudantes do Ensino Fundamental II e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas estaduais e municipais de Salvador, Lauro de Freitas, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Os projetos devem abordar temas relacionados à educação ambiental e ao saneamento básico, contemplando pelo menos um dos seguintes eixos:

Água potável e saúde pública: análise da relação entre acesso à água de qualidade e prevenção de doenças, impactos sanitários e desigualdades no acesso;

Esgotamento sanitário e meio ambiente: consequências da ausência ou precariedade do tratamento de esgoto para áreas urbanas e rurais;

Gestão de resíduos sólidos e responsabilidade coletiva: participação das escolas, famílias e comunidades na destinação adequada de resíduos e na promoção da sustentabilidade local.

Categoria 2 - Minha Escola Sustentável - Energia para o Futuro

A categoria é destinada a estudantes do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA matriculados em escolas estaduais e municipais de Simões Filho, Catu, Itabuna e Feira de Santana.

Os projetos deverão apresentar propostas relacionadas a:

Eficiência energética e uso consciente de recursos;

Utilização de energias limpas e renováveis no contexto escolar;

Propostas educativas que incentivem o uso seguro, consciente e responsável do gás natural;

Práticas sustentáveis que contribuam para a preservação do meio ambiente e para a redução dos impactos ambientais.

Como participar

Cada equipe poderá inscrever apenas um projeto, de acordo com a categoria correspondente ao município e ao nível de ensino atendido. As equipes devem ser formadas por um professor orientador e de um a cinco estudantes. O professor será responsável pela inscrição, envio do projeto e apresentação da documentação exigida.

No momento da inscrição, será necessário informar:

Nome completo do professor orientador e alunos participantes;

CPF;

Telefone;

Endereço;

Cidade;

Estado.

No caso de estudantes menores de idade, também será exigida autorização assinada pelo responsável legal, além do envio dos documentos pessoais do aluno.

Avaliação e etapa de tutoria

Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios de sustentabilidade, inovação, engajamento comunitário/escolar e valorização da cultura local.

Os três melhores projetos de cada categoria serão selecionados para uma etapa de tutoria e acompanhamento territorial, voltada ao aperfeiçoamento técnico das propostas e à preparação para a apresentação final.

Durante esta fase, as equipes finalistas poderão receber apoio pedagógico e operacional de até R$ 1 mil para aquisição de materiais, insumos, equipamentos ou serviços necessários ao desenvolvimento do projeto. O recurso será disponibilizado por meio de cartão pré-pago ao professor orientador, responsável pela utilização adequada dos valores e pela prestação de contas junto à organização.

As atividades de tutoria serão realizadas de forma remota, conforme cronograma definido pela coordenação do prêmio. A divulgação dos projetos selecionados para a fase de tutoria está prevista para o dia 11 de agosto.

Serviço

Prêmio EcoInovar 2026 - 2ª edição