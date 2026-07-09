Aulas de pandeiro reforçam aprendizagem em escolas de Lauro de Freitas

A música passou a fazer parte da rotina de estudantes da rede municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com a implantação de aulas de pandeiro em escolas públicas. A iniciativa utiliza o instrumento como ferramenta pedagógica para desenvolver competências cognitivas, socioemocionais e culturais, aliando aprendizado musical ao fortalecimento da convivência e do desempenho escolar.

As oficinas já acontecem nas escolas municipais Parque Santa Rita e Eurides Santana, ambas localizadas no bairro de Itinga. Durante as aulas, os estudantes aprendem ritmos de forma coletiva, exercitando atenção, concentração, organização, coordenação motora, respeito ao tempo do outro e trabalho em equipe, habilidades que podem refletir positivamente no cotidiano escolar.

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Iniciativa utiliza o instrumento como ferramenta pedagógica - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

O ensino é baseado na metodologia Pandeiro Fácil, criada pelo professor de música Luciano Pinto. O método utiliza um instrumento adaptado, com a superfície dividida e numerada, tornando mais simples a compreensão dos movimentos básicos e facilitando o aprendizado, especialmente entre crianças.

Segundo o educador, a metodologia, desenvolvida em 2011, já foi aplicada em diferentes contextos educacionais, inclusive com pessoas com deficiência auditiva. "O método estimula a disciplina, a concentração, o respeito ao próximo e o trabalho em equipe, competências que ultrapassam o ensino da música e contribuem para a formação integral dos estudantes", afirma.

A receptividade entre os alunos já é percebida nas primeiras turmas. Eloá dos Santos, de 7 anos, estudante do 2º ano do Ensino Fundamental, conta que pretende levar o que aprendeu para os encontros em família. "Eu já aprendi a tocar 'Parabéns' e outros ritmos dançantes. A aula é muito boa, eu adoro", diz.

Também aluna do 2º ano, Marina de Jesus Santos, de 7 anos, afirma que as aulas despertaram novos sonhos. "Gosto muito das aulas e de tocar pandeiro. Quero ser artista e tocar no mundo inteiro", relata.

Estudantes da rede municipal aprovam iniciativa - Foto: Guilherme Góes/Prefeitura de Lauro de Freitas

Além da aprendizagem musical, a proposta busca ampliar o acesso dos estudantes às manifestações da cultura brasileira por meio de oficinas e atividades artísticas. A expectativa é que o projeto seja expandido para outras unidades da rede municipal, ampliando o contato de mais alunos com a educação musical como estratégia de desenvolvimento integral.