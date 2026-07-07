Ondas de Leste: o que causa a chuva forte e repentina em Salvador e Lauro de Freitas?

Siga o A TARDE no Google

O céu desabou. O que parecia uma manhã de chuva passageira nesta terça-feira, 7, transformou-se rapidamente em um temporal com ventos fortes em Salvador e Lauro de Freitas. Por trás dessa mudança drástica no tempo, que pegou muita gente de surpresa e complicou o trânsito na Região Metropolitana, existe um mecanismo vindo diretamente do Oceano Atlântico que atua intensamente no litoral baiano: as chamadas Ondas de Leste.

O fenômeno fez o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta amarelo de perigo potencial para a região. Mas afinal, o que causa esse tipo de chuva torrencial e por que o vento ficou tão intenso?



O que são as Ondas de Leste que trouxeram a chuva?



Cientificamente chamados de Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOL), esse fenômeno é um dos principais responsáveis pelos temporais que atingem a costa do Nordeste.



O processo funciona como uma verdadeira "fábrica de nuvens" no oceano:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O calor e a evaporação: O Sol aquece as águas do Oceano Atlântico, gerando uma quantidade imensa de umidade evaporada.

O Sol aquece as águas do Oceano Atlântico, gerando uma quantidade imensa de umidade evaporada. O empurrão dos ventos alíseos: Os ventos alíseos, que sopram constantemente da região da África em direção ao Brasil, funcionam como uma esteira rolante, empurrando toda essa massa de ar superúmida e quente em direção ao litoral baiano.

Os ventos alíseos, que sopram constantemente da região da África em direção ao Brasil, funcionam como uma esteira rolante, empurrando toda essa massa de ar superúmida e quente em direção ao litoral baiano. O choque térmico na costa: Ao encontrar perturbações na atmosfera ou variações de pressão perto do continente, essa umidade é forçada a subir rapidamente. Na altitude, o ar resfria de forma abrupta e condensa, formando nuvens gigantescas de tempestade (cumulonimbus), que desabam em curto espaço de tempo.

Foi exatamente esse "choque" que provocou o temporal pesado que atingiu Lauro de Freitas e a capital baiana, com volumes estimados entre 20 e 30 mm por hora.

Rajadas de vento passam dos 35 km/h na RMS

Além da água, quem precisou sair de casa sentiu o impacto dos ventos. No momento, a ventania sopra na direção Sudeste-Sul (SE-S), trazendo o ar úmido do mar profundo para a costa.

Embora a velocidade média do vento fique na casa dos 15 km/h a 26 km/h (considerada de fraca a moderada), o perigo real está nas rajadas isoladas. Durante as pancadas mais fortes, a instabilidade dentro das nuvens projeta correntes de ar para baixo com muita força, gerando picos que superam facilmente os 35 km/h.

Com o solo já encharcado pelo volume acumulado da manhã, o vento constante acende o alerta para o risco de quedas de galhos de árvores e oscilações na fiação elétrica.

Termômetros em queda: Salvador e Lauro registram máxima de 25°C

A cobertura de nuvens carregadas bloqueou o sol e trouxe uma sensação térmica de "frio" para os padrões soteropolonopolitanos. A temperatura máxima para hoje mal deve alcançar os 25°C, enquanto a mínima pode tocar os 22°C na madrugada — valores considerados baixos para a região nesta época do ano.

O que fazer em caso de emergência?

Em pontos historicamente críticos da Região Metropolitana — como trechos do bairro da Itinga ou nas proximidades do Rio Ipitanga, em Lauro de Freitas —, a recomendação é evitar vias alagadas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou árvores.

Caso note riscos de deslizamento ou alagamentos graves, os contatos de emergência são: