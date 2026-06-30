Forte frente fria avança pelo Brasil e muda o tempo nos próximos dias

O início de julho será marcado por uma mudança significativa nas condições do tempo em grande parte do Brasil.

A passagem de uma frente fria pelo Centro-Sul do país, reforçada pela formação de um ciclone extratropical no oceano e pela chegada de uma intensa massa de ar polar, deve provocar chuvas, queda acentuada das temperaturas e aumento da nebulosidade em diversos estados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O ciclone extratropical deve se formar na quinta-feira, 2, na altura da região Sul, intensificando o avanço da frente fria, segundo o Meteored.

Até então, o tempo segue estável no Sudeste, com predomínio de sol e temperaturas acima da média para esta época do ano. Após a passagem do sistema, a expectativa é de chuva e de um forte declínio nas temperaturas.

Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, a sexta-feira, 3, tem potencial para ser um dos dias mais frios do ano em áreas do Sudeste, devido ao avanço da massa de ar polar.

Frente fria em São Paulo

A mudança no tempo começa na noite de quinta, quando a frente fria atinge o sul do estado de São Paulo. A previsão é de chuvas intensas e tempestades, principalmente nas áreas próximas à divisa com o Paraná.

Na sexta-feira, 3, o sistema avança pelo litoral paulista e, mesmo com menor intensidade, deve provocar a principal mudança nas condições do tempo.

O céu permanece encoberto na maior parte do estado, com previsão de chuva fraca em praticamente todas as regiões, exceto no oeste paulista.

Além da chuva, o frio ganha força. Segundo o meteorologista Tiago Robles, as temperaturas na faixa leste do estado podem ficar em torno de 10°C durante a tarde.

Sol e calor predominam antes da mudança

Antes da chegada da frente fria, o tempo continua firme em São Paulo. Entre segunda-feira, 29, e quarta-feira, 1, a previsão é de dias ensolarados, poucas nuvens e temperaturas elevadas, com mínimas entre 15°C e 16°C e máximas de 27°C a 28°C em grande parte do estado.

Além disso, são esperados ventos moderados entre o fim da manhã e o meio da tarde, sem risco de ocorrências associadas.

Já na quinta-feira, 2, apesar do aumento da nebulosidade, o calor ainda predomina, com temperaturas variando entre 15°C e 27°C.

Queda de temperaturas em Campinas

Em Campinas, os efeitos da frente fria devem ser sentidos entre sexta-feira e o fim de semana. Segundo o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, há previsão de chuva, ventos moderados a fortes, com velocidade média de aproximadamente 25 km/h e rajadas ocasionais.

Com a chegada da massa de ar frio, as temperaturas na metrópole devem variar entre 12°C e 19°C, respectivamente de mínima e máxima, ao longo do período.