Pinguim é resgatado em área portuária de praia do Comércio

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Um pinguim foi resgatado, na manhã desta segunda-feira, 6, na área portuária localizada no bairro do Comércio, em Salvador. O animal não apresentava ferimentos aparentes.

Segundo a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), a ação foi conduzida pela equipe da Gerência de Meio Ambiente e Segurança do Trabalho (GMAST), em parceria com a TEMIS, empresa contratada pelo órgão para as atividades de monitoramento ambiental, e contou com o apoio da OceanPact.

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Em seguida, os agentes acionaram o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) para dar continuidade aos procedimentos de avaliação e manejo do animal. No entanto, ao portal A TARDE, o Inema explicou ue o manejo e os próximos passos são de responsabilidade do ‎Instituto Mamíferos Aquáticos (IMA).

Não há informações sobre o motivo do animal ter sido encontrado naquele local. A reportagem tentou contato com o IMA, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Pinguim - Foto: Divulgação/Codeba

Não é o primeiro pinguim encontrado em Salvador

Existem 18 espécies de pinguins no mundo, dividio ente polares, temperados e tropicais, e nenhum desses vive ou se reproduz permanentemente no Brasil. No entanto, visitantes chegam à costa brasileira todos os anos.

Os animais são comuns no Hemisfério Sul, principalmente na Antártida, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul e nas costas da América do Sul. O pinguim-de-magalhães é a espécie mais comum no litoral do Brasil durante o inverno, migrando da Patagônia.

Apesar de raro, esse não foi o primeiro pinguim encontrado em Salvador. Entre os casos está um registrado em junho de 2024, quando a ave foi encontrada na praia de Itapuã.

Em 2015, banhistas e vendedores encontram um pinguim de Magalhães, na praia do Canta Galo no bairro da Calçada. Ele estava debilitado e apresetava sinais de desidratação.

Já em 2013, um pinguim morreu após ser encontrado em uma praia da Pituba. Ele recebia tratamento junto com outro pinguim, que havia sido resgatado na orla de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador.