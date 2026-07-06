Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Boca do Rio registra maior volume de chuva nas últimas horas em Salvador

Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira, 6

Victoria Isabel
Por
Imagem ilustrativa da imagem Boca do Rio registra maior volume de chuva nas últimas horas em Salvador
Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

O bairro da Boca do Rio registrou o maior acumulado de chuva em Salvador nas últimas 24 horas, com 41 mm, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) na manhã desta segunda-feira, 6.

Na sequência aparecem Imbuí (36,8 mm), Arenoso (30,2 mm), Pituaçu (26,2 mm) e Sussuarana (22 mm).

Nas últimas seis horas, a Boca do Rio também liderou o ranking de precipitação, com 35 mm, seguida por Imbuí (31,2 mm) e Arenoso (25,4 mm).

Previsão do tempo

De acordo com a Codesal, a previsão para esta segunda-feira é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.

A probabilidade de chuva é de 70%, com ventos de até 24 km/h, índice de radiação UV entre 6 e 7 (alto) e temperaturas variando entre 21°C e 28°C.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Frente fria

Segundo o órgão, o tempo instável é provocado pelos resquícios de uma frente fria que avança da região Sul do país. A condição deve favorecer a ocorrência de chuvas fracas a moderadas no início desta semana.

Leia Também:

ATENÇÃO MOTORISTAS

Saiba como funciona a vistoria dos táxis em Salvador e evite multas
Saiba como funciona a vistoria dos táxis em Salvador e evite multas imagem

PREVISÃO DO TEMPO

Semana começa chuvosa, mas sol surge ao longo dos dias em Salvador
Semana começa chuvosa, mas sol surge ao longo dos dias em Salvador imagem

VÍDEO

Salvamar tem 5 postos arrombados em Salvador e equipamentos furtados
Salvamar tem 5 postos arrombados em Salvador e equipamentos furtados imagem

A tendência, porém, é de melhora a partir de quarta-feira, 8. Com a atuação de uma massa de ar quente e seco, o tempo deve permanecer firme, com predomínio de sol e pouca possibilidade de chuva nos próximos dias.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Codesal pelo telefone 199.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

boca do rio Chuva Salvador

Relacionadas

Mais lidas