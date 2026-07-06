Boca do Rio registra maior volume de chuva nas últimas horas em Salvador

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O bairro da Boca do Rio registrou o maior acumulado de chuva em Salvador nas últimas 24 horas, com 41 mm, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) na manhã desta segunda-feira, 6.



Na sequência aparecem Imbuí (36,8 mm), Arenoso (30,2 mm), Pituaçu (26,2 mm) e Sussuarana (22 mm).



Nas últimas seis horas, a Boca do Rio também liderou o ranking de precipitação, com 35 mm, seguida por Imbuí (31,2 mm) e Arenoso (25,4 mm).

Previsão do tempo

De acordo com a Codesal, a previsão para esta segunda-feira é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia.



A probabilidade de chuva é de 70%, com ventos de até 24 km/h, índice de radiação UV entre 6 e 7 (alto) e temperaturas variando entre 21°C e 28°C.



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Frente fria

Segundo o órgão, o tempo instável é provocado pelos resquícios de uma frente fria que avança da região Sul do país. A condição deve favorecer a ocorrência de chuvas fracas a moderadas no início desta semana.

A tendência, porém, é de melhora a partir de quarta-feira, 8. Com a atuação de uma massa de ar quente e seco, o tempo deve permanecer firme, com predomínio de sol e pouca possibilidade de chuva nos próximos dias.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Codesal pelo telefone 199.