Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras cidades da Bahia

Cidades da Região Metropolitana de Salvador também foram incluídas

Gustavo Zambianco
Por
Chuvas em Salvador
Chuvas em Salvador - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 6, um alerta amarelo devido ao avanço de áreas de instabilidade sobre o Recôncavo Baiano, Baixo Sul e a Região Metropolitana de Salvador (RMS). O alerta climático estabelece um teto de atenção para Salvador e outras 24 cidades válido até as primeiras horas desta terça-feira (7).

Segundo as projeções do órgão federal, as localidades mapeadas estão sujeitas a acumulados de precipitação de até 50 milímetros por dia (mm/dia), acompanhados por rajadas de vento de intensidade leve a moderada.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Cidades sob Monitoramento (Alerta Amarelo)

As 25 municipalidades baianas integradas no perímetro de monitoramento do Inmet são:

  1. Aratuípe
  2. Cachoeira
  3. Cairu
  4. Camaçari
  5. Candeias
  6. Dias d'Ávila
  7. Itaparica
  8. Jaguaripe
  9. Lauro de Freitas
  10. Madre de Deus
  11. Maragogipe
  12. Muniz Ferreira
  13. Nazaré
  14. Nilo Peçanha
  15. Salinas da Margarida
  16. Salvador
  17. Santo Amaro
  18. São Félix
  19. São Francisco do Conde
  20. São Sebastião do Passé
  21. Saubara
  22. Simões Filho
  23. Taperoá
  24. Valença
  25. Vera Cruz

Leia Também:

FRIO

Cidades baianas registram temperaturas abaixo de 15ºC
Cidades baianas registram temperaturas abaixo de 15ºC imagem

BAHIA

Fornecimento de água será suspenso em municípios da Bahia; veja lista
Fornecimento de água será suspenso em municípios da Bahia; veja lista imagem

POLÍCIA

Número de baleados em assaltos reduz pela metade em Salvador e RMS
Número de baleados em assaltos reduz pela metade em Salvador e RMS imagem

Avaliação de Riscos e Recomendações de Segurança

Embora o Inmet classifique o aviso na categoria de menor severidade — indicando que o risco para a ocorrência de alagamentos estruturais generalizados ou grandes deslizamentos de terra é considerado baixo —, as autoridades de Defesa Civil orientam a população a adotar medidas preventivas básicas:

  • Moradores dos municípios afetados não enfrentam o mau tempo;
  • Observar alterações nas encostas;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos durante as chuvas.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Chuvas Salvador

Relacionadas

Mais lidas