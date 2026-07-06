SALVADOR
Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras cidades da Bahia
Cidades da Região Metropolitana de Salvador também foram incluídas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 6, um alerta amarelo devido ao avanço de áreas de instabilidade sobre o Recôncavo Baiano, Baixo Sul e a Região Metropolitana de Salvador (RMS). O alerta climático estabelece um teto de atenção para Salvador e outras 24 cidades válido até as primeiras horas desta terça-feira (7).
Segundo as projeções do órgão federal, as localidades mapeadas estão sujeitas a acumulados de precipitação de até 50 milímetros por dia (mm/dia), acompanhados por rajadas de vento de intensidade leve a moderada.
Cidades sob Monitoramento (Alerta Amarelo)
As 25 municipalidades baianas integradas no perímetro de monitoramento do Inmet são:
- Aratuípe
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Candeias
- Dias d'Ávila
- Itaparica
- Jaguaripe
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Muniz Ferreira
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santo Amaro
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Sebastião do Passé
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Valença
- Vera Cruz
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Embora o Inmet classifique o aviso na categoria de menor severidade — indicando que o risco para a ocorrência de alagamentos estruturais generalizados ou grandes deslizamentos de terra é considerado baixo —, as autoridades de Defesa Civil orientam a população a adotar medidas preventivas básicas:
- Moradores dos municípios afetados não enfrentam o mau tempo;
- Observar alterações nas encostas;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos durante as chuvas.