Inmet emite alerta de chuvas para Salvador e outras cidades da Bahia

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O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, 6, um alerta amarelo devido ao avanço de áreas de instabilidade sobre o Recôncavo Baiano, Baixo Sul e a Região Metropolitana de Salvador (RMS). O alerta climático estabelece um teto de atenção para Salvador e outras 24 cidades válido até as primeiras horas desta terça-feira (7).

Segundo as projeções do órgão federal, as localidades mapeadas estão sujeitas a acumulados de precipitação de até 50 milímetros por dia (mm/dia), acompanhados por rajadas de vento de intensidade leve a moderada.

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Cidades sob Monitoramento (Alerta Amarelo)

As 25 municipalidades baianas integradas no perímetro de monitoramento do Inmet são:

Aratuípe Cachoeira Cairu Camaçari Candeias Dias d'Ávila Itaparica Jaguaripe Lauro de Freitas Madre de Deus Maragogipe Muniz Ferreira Nazaré Nilo Peçanha Salinas da Margarida Salvador Santo Amaro São Félix São Francisco do Conde São Sebastião do Passé Saubara Simões Filho Taperoá Valença Vera Cruz

Avaliação de Riscos e Recomendações de Segurança

Embora o Inmet classifique o aviso na categoria de menor severidade — indicando que o risco para a ocorrência de alagamentos estruturais generalizados ou grandes deslizamentos de terra é considerado baixo —, as autoridades de Defesa Civil orientam a população a adotar medidas preventivas básicas: