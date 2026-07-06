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Fornecimento de água será suspenso em municípios da Bahia; veja lista

Corte é necessário para instalação de novos equipamentos no Lago da Pedra do Cavalo

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Embasa suspende abastecimento de água por obras na Pedra do Cavalo
Embasa suspende abastecimento de água por obras na Pedra do Cavalo - Foto: Freepik

A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em municípios da Bahia na próxima quarta-feira, 8, a partir das 8h. O corte será devido a serviços que incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.

O retorno do fornecimento será de forma gradativa a partir do final da tarde do mesmo dia.

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Veja a lista de cidades atingidas

Além de Feira de Santana, alguns municípios da região também serão atingidos, entre eles estão:

  • Conceição da Feira;
  • São Gonçalo dos Campos;
  • Tanquinho;
  • Santa Bárbara;
  • Santanópolis.

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A orientação da Embasa é que os moradores armazenem água nos reservatórios domiciliares e evitem os usos que possam ser adiados até o retorno normal do abastecimento, 48 horas depois dos trabalhos concluídos.

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Tags

Água suspensa Embasa feira de santana

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