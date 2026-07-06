BAHIA
Fornecimento de água será suspenso em municípios da Bahia; veja lista
Corte é necessário para instalação de novos equipamentos no Lago da Pedra do Cavalo
Por Alice Paulilo
| Atualizada em
A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em municípios da Bahia na próxima quarta-feira, 8, a partir das 8h. O corte será devido a serviços que incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.
O retorno do fornecimento será de forma gradativa a partir do final da tarde do mesmo dia.
Veja a lista de cidades atingidas
Além de Feira de Santana, alguns municípios da região também serão atingidos, entre eles estão:
- Conceição da Feira;
- São Gonçalo dos Campos;
- Tanquinho;
- Santa Bárbara;
- Santanópolis.
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A orientação da Embasa é que os moradores armazenem água nos reservatórios domiciliares e evitem os usos que possam ser adiados até o retorno normal do abastecimento, 48 horas depois dos trabalhos concluídos.