Fornecimento de água será suspenso em municípios da Bahia; veja lista

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A Embasa anunciou a suspensão temporária do fornecimento de água em municípios da Bahia na próxima quarta-feira, 8, a partir das 8h. O corte será devido a serviços que incluem a instalação de novos equipamentos na área de captação de água no Lago de Pedra do Cavalo.

O retorno do fornecimento será de forma gradativa a partir do final da tarde do mesmo dia.

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Veja a lista de cidades atingidas

Além de Feira de Santana, alguns municípios da região também serão atingidos, entre eles estão:

Conceição da Feira;

São Gonçalo dos Campos;

Tanquinho;

Santa Bárbara;

Santanópolis.

A orientação da Embasa é que os moradores armazenem água nos reservatórios domiciliares e evitem os usos que possam ser adiados até o retorno normal do abastecimento, 48 horas depois dos trabalhos concluídos.