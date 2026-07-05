Jerônimo defende universidade federal no Semiárido do Nordeste II

Siga o A TARDE no Google

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), defendeu neste domingo, 5, a criação de uma universidade federal para o Semiárido Nordeste II durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP), realizada em Ribeira do Pombal. No encontro, ele também fez um resgate histórico das dificuldades enfrentadas pela região.

A plenária reuniu os senadores Jaques Wagner (PT-BA) e Otto Alencar (PSD-BA), além de prefeitos, parlamentares e representantes da sociedade civil. Lideranças dos 18 municípios do território participaram da construção de propostas para o programa de governo participativo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Durante a fala, Jerônimo relembrou um passado marcado por seca extrema, alta mortalidade infantil e ausência de políticas públicas, e afirmou que a educação é o principal instrumento de transformação social.

“Botaram na nossa cabeça que nós éramos pobres, que nós, nordestinos, não tínhamos direito de sonhar. O máximo que nós sonhávamos era um prato de comida. Hoje, quando um povo tem escola, quando um povo tem universidade, é um povo que pensa, evolui e cresce. Por isso, temos que escrever no programa de governo o sonho de uma Universidade Federal do Nordeste”, afirmou.

Investimentos

Segundo o governo estadual, já foram aplicados ou estão em andamento mais de R$ 1,3 bilhão em ações no Semiárido Nordeste II entre 2023 e março de 2026.

Entre as prioridades discutidas estão ampliação do acesso à água, fortalecimento da agricultura familiar, expansão da saúde, educação, infraestrutura e saneamento.