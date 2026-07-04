Jerônimo retorna a Jaguaquara após investimento de R$ 178 milhões

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) voltou neste sábado, 4, ao Vale do Jiquiriçá para participar do Programa de Governo Participativo (PGP 2026), em Jaguaquara, levando um discurso centrado nas entregas realizadas desde a última edição da iniciativa.

Ao destacar investimentos já concluídos e obras em andamento, o governador afirmou que demandas apresentadas pela população em 2022 se transformaram em ações concretas e defendeu uma nova rodada de escuta popular para definir os próximos passos do desenvolvimento regional.

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Antes da plenária, Jerônimo lembrou a mobilização registrada no último encontro e afirmou esperar novamente grande participação da população.



"Em Jaguaquara, eu me recordo muito bem de 2022, quando o ambiente não cabia. Minha expectativa é que agora novamente não caiba, porque existe esperança e expectativa de dias melhores, de um Vale mais forte", afirmou.

Água do Paraguaçu foi destaque entre as entregas

Durante o evento, o governador apontou o abastecimento de água como o principal exemplo da transformação das demandas populares em investimentos.

Segundo Jerônimo, uma das principais reivindicações apresentadas no PGP de 2022 era a melhoria do fornecimento de água para a região. Agora, ele retorna ao território com o Sistema Integrado de Abastecimento de Água Paraguaçu-Planaltino entregue.

Com investimento de R$ 178,6 milhões, a obra leva água do Rio Paraguaçu por mais de 120 quilômetros de adutoras até os municípios de Maracás, Planaltino, Lajedo do Tabocal, Itiruçu e ao distrito de Entroncamento, em Jaguaquara.

"Uma das demandas desse território em 2022 era água. E nós superamos essa dificuldade trazendo água do Paraguaçu", disse.

Investimentos superam R$ 1,5 bilhão

De acordo com o governo estadual, o Vale do Jiquiriçá recebeu mais de R$ 1,58 bilhão em investimentos entre 2023 e 2026.

Além das obras já concluídas, a gestão aponta novas propostas que poderão integrar o planejamento a partir das contribuições enviadas pelo PGP Digital.

Entre elas estão a ampliação do saneamento básico, melhorias na BA-540, recuperação de mercados públicos, expansão da internet e da cobertura 5G nas áreas rurais.

Também fazem parte da agenda estudos para criação da Universidade Estadual do Vale do Jiquiriçá, construção da sede do NTE-09, implantação de um parque industrial e fortalecimento da Rota Turística do Vale do Jiquiriçá, com foco na agricultura familiar, no turismo e na geração de emprego e renda.

Saúde também recebe novos investimentos

Na área da saúde, Jerônimo destacou a estadualização do Hospital de Jaguaquara, realizada em 2023.

Segundo o governo, a unidade passou a atuar como referência regional em urgência e emergência para adultos e crianças e já contabiliza mais de 230 mil atendimentos em dois anos.

Outra obra mencionada foi a construção da Maternidade Regional do Vale do Jiquiriçá, em Amargosa, empreendimento que recebe investimento de R$ 74,7 milhões.

Ao encerrar a agenda, o governador voltou a defender a participação da população na definição das prioridades para os próximos anos e classificou a plenária como parte da construção coletiva das políticas públicas para o estado.

"Hoje é uma alegria estar aqui, com todos os representantes da região, numa grande festa da democracia", afirmou.