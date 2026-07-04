LEALDADE
Prefeita de Jaguaquara diz que não “viraria as costas” para Jerônimo
Em agenda ao lado do governador, Edione Oliveira alfinetou ex-aliado
A prefeita de Jaguaquara, Edione Oliveira (PT), reforçou neste sábado, 4, o apoio ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante uma agenda no município.
Ex-aliada do ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP), ela rompeu a aliança após o pepista decidir apoiar ACM Neto (União Brasil) e aproveitou o discurso para destacar que a lealdade norteia sua trajetória política.
“Na vida, a gente não tem que esquecer o que recebeu dos nossos pais. Não é fácil a nossa caminhada, mas quando a gente é bem criado e bem educado, carrega no peito a lealdade. E eu tenho carregado isso e nunca esquecerei Jaguaquara, que hoje é um canteiro de obras. O que vocês fazem pela minha cidade, eu jamais viraria as costas”, afirmou.
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Votação expressiva nas urnas
Edione também demonstrou confiança no desempenho eleitoral de Jerônimo em Jaguaquara nas eleições de outubro.
Segundo ela, a votação obtida pelo governador em 2022, quando recebeu mais de 15 mil votos no município, será ampliada.
“Tenha certeza que o que eu fiz na campanha passada, nessa eu vou fazer o triplo”, garantiu.