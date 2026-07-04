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LEALDADE

Prefeita de Jaguaquara diz que não “viraria as costas” para Jerônimo

Em agenda ao lado do governador, Edione Oliveira alfinetou ex-aliado

Redação
Por Redação
| Atualizada em
A prefeita Edione Oliveira e o governador Jerônimo Rodrigues
A prefeita Edione Oliveira e o governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Flickr/GOVBA

A prefeita de Jaguaquara, Edione Oliveira (PT), reforçou neste sábado, 4, o apoio ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante uma agenda no município.

Ex-aliada do ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP), ela rompeu a aliança após o pepista decidir apoiar ACM Neto (União Brasil) e aproveitou o discurso para destacar que a lealdade norteia sua trajetória política.

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“Na vida, a gente não tem que esquecer o que recebeu dos nossos pais. Não é fácil a nossa caminhada, mas quando a gente é bem criado e bem educado, carrega no peito a lealdade. E eu tenho carregado isso e nunca esquecerei Jaguaquara, que hoje é um canteiro de obras. O que vocês fazem pela minha cidade, eu jamais viraria as costas”, afirmou.

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Votação expressiva nas urnas

Edione também demonstrou confiança no desempenho eleitoral de Jerônimo em Jaguaquara nas eleições de outubro.

Segundo ela, a votação obtida pelo governador em 2022, quando recebeu mais de 15 mil votos no município, será ampliada.

“Tenha certeza que o que eu fiz na campanha passada, nessa eu vou fazer o triplo”, garantiu.

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Jaguaquara Jerônimo Rodrigues ZÉ COCÁ

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