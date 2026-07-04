Prefeita de Jaguaquara diz que não “viraria as costas” para Jerônimo

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A prefeita de Jaguaquara, Edione Oliveira (PT), reforçou neste sábado, 4, o apoio ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante uma agenda no município.

Ex-aliada do ex-prefeito de Jequié Zé Cocá (PP), ela rompeu a aliança após o pepista decidir apoiar ACM Neto (União Brasil) e aproveitou o discurso para destacar que a lealdade norteia sua trajetória política.

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“Na vida, a gente não tem que esquecer o que recebeu dos nossos pais. Não é fácil a nossa caminhada, mas quando a gente é bem criado e bem educado, carrega no peito a lealdade. E eu tenho carregado isso e nunca esquecerei Jaguaquara, que hoje é um canteiro de obras. O que vocês fazem pela minha cidade, eu jamais viraria as costas”, afirmou.

Votação expressiva nas urnas

Edione também demonstrou confiança no desempenho eleitoral de Jerônimo em Jaguaquara nas eleições de outubro.

Segundo ela, a votação obtida pelo governador em 2022, quando recebeu mais de 15 mil votos no município, será ampliada.

“Tenha certeza que o que eu fiz na campanha passada, nessa eu vou fazer o triplo”, garantiu.