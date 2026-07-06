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FRIO

Cidades baianas registram temperaturas abaixo de 15ºC

Os municípios amanheceram com o clima mais frio nesta segunda-feira, 6

Franciely Gomes
Por
O frio atingiu 5 cidades baianas nesta manhã
O frio atingiu 5 cidades baianas nesta manhã - Foto: Ilustrativa | Magnific

A Bahia amanheceu mais fria do que o comum nesta segunda-feira, 6. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), cinco cidades baianas registraram temperaturas abaixo de 15°C nas últimas 24 horas.

O título de município mais frio ficou para Correntina, no oeste baiano, com 11,2°C, seguido de Irecê, que marcou 13,3°C. Já a maior média baiana foi em Barreiras, com a marca de 15,0°C.

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Entretanto, as menores temperaturas registradas no Brasil foram na Região Sul, com Campos Novos (SC) em primeiro lugar, marcando -0,5°C, seguida por Lages (SC), com 1,6°C, Erechim (RS) e Vacaria (RS), ambas com 1,8°C.

Confira a lista completa da Bahia:

  1. Correntina – 11,2°C
  2. Irecê – 13,3°C
  3. Vitória da Conquista – 14,0°C
  4. Luís Eduardo Magalhães – 14,3°C
  5. Barreiras – 15,0°C
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Bahia frio inverno

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