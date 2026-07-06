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Frente fria muda o tempo e traz chuva para Salvador no início da semana

Capital baiana terá dias de instabilidade antes da volta do sol e da elevação das temperaturas

Luan Julião
Por
Semana começa com céu nublado e chuva na capital baiana
Semana começa com céu nublado e chuva na capital baiana - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

Depois de dias de tempo mais estável, uma frente fria volta a influenciar o clima em Salvador e deve deixar o início da semana com chuva e temperaturas mais amenas. A previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva entre esta segunda, 6 e terça-feira, 7.

Segundo a Defesa Civil de Salvador, os resquícios dessa frente fria, que avança da região Sul do país, aumentam as condições para chuvas fracas a moderadas na capital. Só nesta segunda-feira, a chance de chuva chega a 70%, com ventos de até 24 quilômetros por hora e temperaturas variando entre 21 e 28 graus.

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A mudança, no entanto, não deve durar muito. A partir de quarta-feira, o sistema perde força e uma massa de ar mais quente e seca volta a predominar sobre a cidade. Com isso, o tempo fica firme, a possibilidade de chuva diminui e as temperaturas voltam a subir, podendo alcançar os 31 graus no próximo fim de semana.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e, em caso de ocorrências provocadas pelas chuvas, acione a Defesa Civil pelo telefone 199.

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chuvas em salvador clima em Salvador defesa civil frente fria previsão do tempo

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