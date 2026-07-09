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A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu a Certificação de Menção Honrosa Paulo Freire, concedida pelo Ministério da Educação (MEC), em reconhecimento às ações desenvolvidas na Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) e ao compromisso com a ampliação do acesso à educação. A certificação foi entregue na última quarta-feira, 1º.

Desde fevereiro de 2026, as ações de busca ativa têm sido intensificadas, oferecendo vagas em 12 escolas da zona urbana e seis unidades da zona rural. Segundo a Secretaria de Educação, os estudantes podem concluir o Ensino Fundamental em quatro anos, com turmas nos turnos diurno e noturno.

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Itabuna conquista Menção Honrosa Paulo Freire do MEC - Foto: Divulgação/Prefeitura de Itabuna

Além disso, a oferta da modalidade foi ampliada com a inclusão de mais quatro unidades de ensino na zona urbana:

Maria Rosa (São Roque);

Associação Padre Paulo Tonucci (Monte Cristo);

São Francisco de Assis (São Judas Tadeu/São Pedro);

Yolanda Pires, no Sítio V, da Fundação Marimbeta.

A ampliação permite que mais estudantes tenham acesso à educação em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a pasta, o número de matrículas na EJAI chegou a 1.708 estudantes ao final do primeiro semestre deste ano, contra 1.205 registrados no mesmo período do ano passado. O crescimento representa a inclusão de 503 novos alunos, um aumento de 41,7%.

O vice-prefeito e secretário municipal da Educação, Josué Brandão Júnior, destacou que o fortalecimento da modalidade é resultado de um trabalho permanente para garantir o acesso e a permanência dos estudantes na escola.

“Tempos ampliado a equipe do setorial da busca ativa para que visitem os domicílios para dialogar com as famílias no sentido de elevar a frequência dos estudantes, que estão abaixo do permitido por lei, para que voltem à sala de aula e melhorem o aprendizado”, disse.

O secretário destacou ainda que o aumento das matrículas e o reconhecimento concedido pelo MEC demonstram a efetividade das políticas públicas implementadas no município.

“As medidas adotadas pela Secretaria Municipal da Educação elevaram as matrículas, o que efetivamente trouxe resultados significativos para o EJAI de Itabuna que se consolida com a certificação do MEC”, afirmou.

Outro incentivo é a Bolsa Permanência, instituída pela Lei Municipal nº 2.718/2025, sancionada pelo prefeito Augusto Castro (PSD). O benefício garante o pagamento mensal de R$ 100 às mães solo matriculadas na EJAI e aos estudantes da modalidade com mais de 60 anos, contribuindo para reduzir a evasão escolar e incentivar a continuidade dos estudos.